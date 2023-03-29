Люди не выдерживают дольше 25 мин: почему самая тихая комната мира наводит ужас на посетителей

Желающие побывать в уникальной комнате платят за это большие деньги, однако зачастую не могут долго там оставаться.

Лаборатория Orfield/ orfieldlabs.com

Уникальная самая тихая комната в мире, расположенная в Южном Миннеаполисе в США, привлекает к себе внимание многих посетителей. Они готовы платить деньги, чтобы побывать в помещении, где царит такая абсолютная тишина, что слышен не только стук своего сердца, но и пульсацию сосудов.

Однако комната, притягивающая к себе потоки любознательных лиц, на многих наводит ужас – большинство людей не могут выдержать в ней дольше 25 минут. Об этом пишет LADbible.com.

Такое пространство тишины создал ученый Стивен Орфилд. В одной из своих лабораторий он сконструировал специальную камеру, которая настолько поглощает все звуки, что внутри нет эха. Кроме этого, ее уникальная конструкция не пропускает внутрь любые звуки извне.

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Из-за такой абсолютной беззвучности человек внутри комнаты "сам становится звуком", говорит его создатель Стивен Орфилд. Поскольку там так тихо, человек может очень четко слышать стук своего сердца, движение своих легких, урчание желудка и даже пульсацию своих сосудов.

Однако многие не выдерживают долго внутри этого пространства. После длительного пребывания там людям становится жутко, а у некоторых даже могут появляться галлюцинации, ведь сознание, не слыша никаких звуков, начинает странно себя вести.

Лаборатория Orfield, самая тихая комната в мире/ скрин с видео Orfield Laboratories Inc. Tour Film

Сам создатель этой комнаты рассказал, что выдержал в ней всего пол часа, а рекорд пребывания там составляет 45 минут. При этом находиться там можно, лишь сидя в кресле.

Лаборатория Orfield, самая тихая комната в мире/ скрин с видео Orfield Laboratories Inc. Tour Film

Но чтобы проверить свою выносливость, люди готовы платить немалые деньги. Согласно данным на сайте лаборатории, стоимость посещения самой тихой комнаты составляет 600 долларов в час. При этом плата взимается одноразово за любую попытку – сколько бы человек не выдержал в этой камере, он всё равно заплатит полную сумму.

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