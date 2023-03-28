Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

Заглянув под капот сломавшегося автомобиля, мастера ждал неприятный сюрприз.

Механика ждал жуткий сюрприз под капотом / скриншот c видео

В Сети набирает популярности видео, на котором механик ремонтирует авто. Запись уже собрала более 3,6 млн. просмотров.

Заглянув под капот сломавшегося автомобиля, мастера ждал неприятный сюрприз. Неисправность Toyota V6 заключалась не в отсутствующей свече зажигания, которая не давала запустить двигатель, а выводок извивающихся, безволосых, розовых крысят.

Автор видео рассказал, что механик прислал ему видеозапись после того, как обнаружил грызунов под капотом авто.

видео дня

Комментируя увиденное, пользователи Сети отметили, что лучший способ защитить свой автомобиль от грызунов - регулярно пользоваться им и не оставлять в машине еду и напитки.

Выводок крыс поселился под капотом / скриншот c видео

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

Вам может быть интересно: