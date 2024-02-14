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Необходимо "сверхзвуковое зрение", чтобы найти змею: головоломка на скорость

Анна Ярославская
14 февраля 2024, 01:38
Змеи могут прятаться в самых разных местах, в том числе и среди ломтиков арбуза. Сможете ли вы найти одну из них?

Головоломка
У вас есть всего одна минута, чтобы найти змею / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки — отличный способ улучшить когнитивные функции. Причем существует много разных видов таких задач: одни усиливают наблюдательность, другие - проверяют зрение или навыки решения проблем.

Если вы хотите проверить, как у вас работает логическое мышление, попробуйте разобраться с таким заданием: Головоломка, которая "ломает" мозг: какая монета упадет на дно ведра.

видео дня

Для проверки навыков восприятия можно попробовать решить очень сложную головоломку. Все, что вам нужно сделать, это найти змею, которая спряталась среди арбузов на картинке. У вас есть всего одна минута на поиски.

На первый взгляд кажется, что на картинке изображены только лишь арбузы, кусочки сочных фруктов и что-то вроде волнистых зеленых линий. Но где-то там спряталась и хитрая змея.

Видите ли вы змею на картинке?
Видите ли вы змею на картинке? / mirror.co.uk

Картинка обманывает зрение, поскольку ломтики арбуза сливаются с целыми фруктами, зелеными линиями и черными семенами. Семена усложняют задачу, поскольку их легко принять за глаза, но есть только одно место, где черные точки встречаются с волнистой линией в таком идеальном положении, чтобы получилась голова змеи.

Авторы головоломки говорят, что понадобится "сверхзвуковое зрение", чтобы найти змею за 60 секунд.

Если вы все еще ищете, но ничего не получается, то правильный ответ мы опубликовали ниже.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти на картинке четвертого медведя за всего 36 секунд. К слову, лишь каждый пятый может решить эту головоломку.

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