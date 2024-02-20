Неожиданный ответ: вот из чего на самом деле делают изюм

Изюм, смородина и кишмиш - это сухофрукты, но это не одно и то же. Их отличают определенные качества, и все они разные, когда дело доходит до вкуса.

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Из чего делают изюм - сорта винограда для сушки / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pexels

Большинство из нас когда-то ели изюм. Для перекуса, в пирожном или в виде посыпанных ягод - этот фрукт присутствует во многих блюдах. Но знаете ли вы, что это за фрукт? Об этом сообщает The Sun.

Оказывается, некоторые люди жили долгое время, даже не задумываясь над тем, из чего сделаны сухофрукты. Если вы не знали, то изюм - это сушеный белый виноград сорта Москатель.

Эксперты указывают на то, что его используют во многих традиционных рецептах тортов и пудингов.

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Но это не то же самое, что смородина или кишмиш, хотя они могут выглядеть похоже. Когда этот виноград сушат, он становится темным, плотным и наполненным сладким вкусом. Основные места, где выращивают этот виноград - США, Турция, Греция и Австралия.

"Интересная особенность изюма заключается в том, что он может впитывать в себя другие вкусы. Вот почему некоторые люди любят замачивать его в ароматизированных алкогольных напитках, таких как бренди или амаретто со вкусом миндаля, перед тем, как использовать его в кулинарии, поскольку это делает готовое блюдо еще вкуснее", - отмечают специалисты.

Кроме того, они существенно отличаются от смородины, а смородина, о которой мы говорим, является разновидностью сухофруктов, и ее не следует путать с мягкой смородиной, например, с черной смородиной.

Смородина, о которой мы говорим, - это темная, черная смородина, которую вы часто встречаете в тортах. Она является ключевым ингредиентом классических блюд, таких как "Пятнистый дик" или торт "Экклз".

Эксперты добавляют, что эта смородина на самом деле является сушеным темно-красным виноградом без косточек, часто известным как черный коринфский виноград. После сушки этот виноград превращается в черный, сморщенный, сладкий, насыщенный ароматом плод.

Впервые этот виноград начали выращивать на юге Греции, в частности на острове Занте, поэтому в США его иногда называют смородиной Занте.

"Название "смородина" происходит от древнего города Коринф, но некоторые люди называют ее по-другому, например, коринфский изюм или коринфский изюм. В Великобритании и Ирландии большинство людей называют ее просто смородиной", - отмечается в материале.

Между тем кишмиш, также известный как золотой изюм или изюм кишмиш, - это сушеный белый виноград, но без косточек. Он имеет золотистый цвет и обычно намного более рыхлый, сладкий и сочный, чем другие сорта изюма.

"Они могут впитывать другие ароматы, но не так хорошо, как обычный изюм. Они также в основном производятся в Турции", - говорят эксперты.

Несмотря на то, что все они являются разновидностью сушеного винограда, все они имеют индивидуальный вкус. Это означает, что каждый из них добавит что-то свое в ваши рецепты.

Иногда их можно заменять друг другом во время приготовления, но если вы хотите, чтобы сухофрукты впитали в себя много вкуса, из этого правила есть исключения.

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