Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возраста

Стилист рассказала, что женщинам можно забыть о дорогих средствах по уходу за кожей, ведь простые изменения в прическе могут изменить ваш внешний вид и вы станете на 10 лет моложе.
Часто женщины тратят много денег на дорогую косметику, чтобы выглядеть моложе. Но оказалось, что секретом молодого вида на самом деле могут быть волосы. Стрижка, цвет и стиль ваших волос могут помочь вам достичь более молодого вида, однако, другие прически наоборот - добавляют возраста, передает Mirror.
Визажист и стилист рекомендовала женщинам не делать очень короткую челку.
"Когда начинают появляться морщины на лбу, все соблазнительно хотят сделать челку. Однако, густая челка закрывает ваше лицо и делает глаза меньше. Она также подчеркивает тонкие линии. Тонкая, длинная челка более приятная и универсальная", - пояснила она.
Также стилист объяснила, что из-за челки многие женщины используют лаки для волос, чтобы эффективно зафиксировать свою прическу. Стислист считает, что это лишь создаст шлем на голове и визуально добавит возраста.
"Слишком темный цвет волос не принесет женщинам никакой пользы. Даже если вы любите темные волосы, попробуйте несколько других оттенков, которые подчеркнут лицо, чтобы сделать его ярче и выглядеть по крайней мере на 10 лет моложе", - посоветовала стилист.
Смотрите видео о том, какие прически старят человека:
@thedanatate Your hair may be aging you! #hairtutorials#hairtok#hairtips#antiaging#lookyouounger#agebackward#PradaBucketChallenge♬ original sound - thedanatate
Больше интересных новостей:
- Волосы станут шелковистыми: для чего нужен кондиционер и как им пользоваться
- "Волосы станут роскошными": эксперт советует мыть волосы только два раза в неделю
- Можно ли использовать плойку ежедневно: как защитить волосы