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Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возраста

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 19:05
Стилист отметила ошибки в прическах женщин, которые могут добавить ей лишние 10 лет.
Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возраста
Какие прически старят женщину / коллаж: Главред, фото: pexels

Стилист рассказала, что женщинам можно забыть о дорогих средствах по уходу за кожей, ведь простые изменения в прическе могут изменить ваш внешний вид и вы станете на 10 лет моложе.

Часто женщины тратят много денег на дорогую косметику, чтобы выглядеть моложе. Но оказалось, что секретом молодого вида на самом деле могут быть волосы. Стрижка, цвет и стиль ваших волос могут помочь вам достичь более молодого вида, однако, другие прически наоборот - добавляют возраста, передает Mirror.

Визажист и стилист рекомендовала женщинам не делать очень короткую челку.

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"Когда начинают появляться морщины на лбу, все соблазнительно хотят сделать челку. Однако, густая челка закрывает ваше лицо и делает глаза меньше. Она также подчеркивает тонкие линии. Тонкая, длинная челка более приятная и универсальная", - пояснила она.

Также стилист объяснила, что из-за челки многие женщины используют лаки для волос, чтобы эффективно зафиксировать свою прическу. Стислист считает, что это лишь создаст шлем на голове и визуально добавит возраста.

"Слишком темный цвет волос не принесет женщинам никакой пользы. Даже если вы любите темные волосы, попробуйте несколько других оттенков, которые подчеркнут лицо, чтобы сделать его ярче и выглядеть по крайней мере на 10 лет моложе", - посоветовала стилист.

Смотрите видео о том, какие прически старят человека:

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