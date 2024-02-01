Добавят с десяток лет: стилист назвала, какие цвета старят человека

Выбор цветов в одежде и макияже может влиять на восприятие возраста человека. Существует несколько рекомендаций от стилистов и визажистов, которые помогут сделать образ более молодежным и свежим. Мы расскажем, какой цвет старит женщину и не только, если носить его в одежде.
Какие цвета старят человека
Стилист Юлия Рябич в своем ТикТок рассказала, какие цвета в образе могут добавлять человеку, в частности женщине, возраста. Она утверждает, что некоторые из них могут состарить на 15 лет.
Черный, темно-синий, темно-коричневый и другие глубокие цвета могут создавать визуальное впечатление строгости и старшинства. Использование слишком темных оттенков в одежде может придавать образу излишнюю серьезность.
Также блеклые и приглушенные оттенки, такие как тускло-розовый, серовато-зеленый и другие, могут придавать образу бледность и усталость, что может визуально добавлять лет.
К тому же, однотонные наряды, особенно в темных цветах, могут усиливать впечатление старения. Разбавление однотонности разными оттенками или акцентами ярких цветов может смягчить этот эффект.
Какой цвет добавляет возраст
Экстремально яркие и насыщенные оттенки, такие как ярко-красный или оранжевый, могут привлекать внимание к деталям и создавать впечатление, что человек пытается выглядеть моложе, что, в свою очередь, может подчеркивать возраст.
Важно отметить, что эти правила не являются строгими и абсолютными. Все зависит от индивидуальных предпочтений, стиля и ситуации. Гармоничное сочетание цветов и аксессуаров поможет создать стильный и молодежный образ, независимо от возраста. Экспериментируйте с цветами, подбирайте те, которые подчеркивают вашу индивидуальность и создают приятное визуальное впечатление.
Смотрите видео о цветах, которые старят:
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