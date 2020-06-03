Строгое наказание: в Китае начальство заставило работников фирмы есть червей - видео 16+

В Китае начальство заставило работников фирмы есть червей/ скриншот из видео

Работников одной из фирм китайского города Бицзе (провинция Гуйчжоу) начальство заставило в наказание есть живых червей и рыб-вьюнов.

Соответствующее сообщение опубликовал известный британский таблоид Daily Mail. По данным журналистов, именно так начальство решило наказать сотрудников за плохую работу — потому что компания не достигла ожидаемых объемов продаж.

Видеоролик с наказанием заснял один из работников. Слышно, как за кадром остальные обмениваются репликами: "В них есть паразиты?" ‒ "Конечно, есть".

Также известно, что руководство фирмы предложило сотрудникам выбор — есть червей либо же заплатить штраф ‒ 500 юаней (по нынешнему курсу около 1900 гривен) и приобрести завтраки всему персоналу. Большинство работников сочли такую сумму слишком большой и предпочли давиться червями и вьюнами

Менеджер фирмы в комментарии журналистам рассказал, что у них практикуются и наказания, и поощрения. "Вы же не можете только принимать награды и не нести наказаний? Когда мы основывали эту систему ‒ никто не возражал", — подытожил он.

Власти Бицзе начали расследование по факту нарушения трудового законодательства.

Напомним, ранее в популярном украинском курортном поселке Кирилловка Запорожской области было зафиксировано массовое нашествие червей-кивсяков.