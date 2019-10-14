Курортную Кирилловку заполонили черные черви: жуткое видео

Кивсяк очень быстро размножается / Фото: wikipedia.org

В популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области зафиксировано нашествие кивсяка, который представляет собой одну из разновидностей беспозвоночной многоножки.

Как сообщает РИА Мелитополь, этот вредитель заползает на частные подворья с заброшенных участков побережья и наносит вред растениям.

По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, ситуация наблюдается уже не первый год. Ее причина заключается в том, что на заброшенных участках никто не скашивает сорняки.

"Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали", - утверждает Вячеслав.

Очевидцы утверждают, что вредитель не любит солнце и особую активность проявляет в пасмурные дни. Он наносит вред растениям-корнеплодам, которые люди выращивают на огородах – морковке, капусте, редису. Длина червя достигает до 14 мм, он имеет темный окрас и живет до 4-5 лет. Самки откладывают в почву д 70 яиц, поэтому эти вредители чрезвычайно быстро размножаются.

Напомним, дорога, которая ведет на популярный курорт на Азовском море - Кирилловку, похожа на фронтовую зону. Она вся усыпана ямами.

Как ранее сообщалось, туристы показали на видео хаос на пляжах Азовского моря. В частности, на Федотовой косе в Кирилловке, на Азовском море, невдалеке от популярного в округе развлекательного заведения