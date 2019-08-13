Доползти до Азовского моря: туристы показали на видео страшные дороги на Кирилловку

Яма на яме на дороге в Кирилловке / скриншот

Дороги – больная тема Украины. И очень остро она чувствуется тогда, когда человек настроился на позитив и едет в отпуск.

Дорога, которая ведет на популярный курорт на Азовском море - Кирилловку, похожа на фронтовую зону. Она вся усыпана ямами.

Отметим, туристы разместили в Сети видео дороги, которую последний раз ремонтировали три десятка лет назад.

По информации, эта дорога ведет на косу Пересыпь в Кирилловке. В самом ее начале, асфальт из года в год латают. Через несколько километров нормальная дорога заканчивается и начинается направление. Так добираются отдыхающие к детским лагерям и базам отдыха, передает ria-m.tv.

В то же время, в Сети появилось видео трассы, которой лучше в Кирилловку не добираться.

"Решили поехать через Решетиловку-Новые Санжары-Новомосковск, а дальше пойти по левому берегу по трассе Харьков-Симферополь, и были очень разочарованы... Общее время в пути получилось 11:30, чистое время в дороге получилось около 10 часов. Вобщем наш вариант маршрута через участок Решетиловка-Запорожье могу смело никому не рекомендовать, и скорее всего через Карловку также. То есть с Киева на Азовское море по левому берегу остаётся только один вариант через Решетиловка-Кобеляки-Днепр-Запорожье (по правому берегу)", - поделился наблюдениями автор видео. .

Напомним, ранее туристы показали на видео срач на пляжах Азовского моря. В частности, на Федотовой косе в Кирилловке, на Азовском море, невдалеке от популярного в округе развлекательного заведения, можно позагорать на солнышке, лежа на теплом песке, который кишит "сюрпризами" – там вам и пластиковые бутылки, и всевозможные пакеты, и очистки.