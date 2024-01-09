От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

Существует несколько действенных способов отбеливания зубов в домашних условиях, которые вернут улыбке белоснежность.

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Чем можно отбелить зубы / Коллаж: Главред, фото : verno.com.ua, pixabay.com

Белая улыбка - мечта многих людей. Однако со временем зубы могут потемнеть из-за различных факторов, таких как курение, употребление кофе и красного вина, а также неправильная чистка зубов.

Желание иметь белоснежную улыбку уже стало нормой. Для достижения этой цели существуют разнообразные способы отбеливания зубов в домашних условиях. Благодаря доступности и относительной простоте, каждый может получить более белые зубы без визита к стоматологу.

Что хорошо отбеливает зубы

Есть несколько веществ, которые обладают отбеливающими свойствами. К ним относятся:

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Перекись водорода;

Проксид карбамида;

Хлоргексидин;

Фтор;

Яблочный уксус;

Активированный уголь.

Как избавиться от желтизны зубов в домашних условиях

Желтизна зубов является наиболее частой причиной потемнения зубов. Отбеливающие средства, содержащие перекись водорода или перекись карбоновой кислоты, могут помочь удалить желтизну зубов.

Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от желтизны зубов в домашних условиях:

Регулярно чистите зубы два раза в день в течение двух минут. Используйте зубную пасту с фтором. Полощите рот в течение 30 секунд после чистки зубов. Обязательно посещайте стоматолога для профессиональной чистки зубов раз в полгода.

Как отбелить зубы народными средствами

Сода и вода. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на зубную щетку и чистите зубы в течение 2 минут. Затем прополощите рот водой.

Сода и лимонный сок. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 1 чайной ложкой лимонного сока. Нанесите смесь на зубы и подержите в течение 1-2 минут, затем прополощите рот водой.

Яблочный уксус. Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 2 частями воды. Полощите рот полученным раствором в течение 30 секунд.

Однако следует помнить, что такие процедуры могут быть вредными для зубной эмали, поэтому их следует проводить не чаще, чем один раз в неделю.

Як быстро отбелить зубы за 5 минут

Если вы хотите быстро отбелить зубы, можно воспользоваться специальными средствами для отбеливания, которые можно приобрести в аптеке или интернет-магазине.

Карандаш для отбеливания зубов. Это средство наносится на зубы с помощью карандаша. Эффект отбеливания сохраняется в течение нескольких дней.

Угольные полоски для отбеливания зубов. Эти полоски наклеиваются на зубы и отбеливают их в течение 5 минут.

Как отбелить зубы углем

Активированный уголь является естественным абсорбентом, который может помочь удалить с зубов пигменты, вызывающие их потемнение. Для отбеливания зубов активным углем необходимо раскрошить таблетку активированного угля и нанести ее на зубы с помощью ватного диска. Затем оставить уголь на зубах на 1-2 минуты, после чего тщательно прополоскать рот водой.

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