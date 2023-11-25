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Черные треугольники между зубами: стоматолог предупредил об угрозе для каждого

Юрий Берендий
25 ноября 2023, 15:05
Стоматолог предупредил, что черные треугольники, которые появляются между зубами, могут быть признаком того, что их нужно лечить, но это может быть непросто.
Черные треугольники между зубами: стоматолог предупредил об угрозе для каждого
Черные треугольники между зубами - стоматолог рассказал как ухаживать за зубами / Коллаж Главред, фото: pexels

Если вы когда-нибудь замечали черные пятна на зубах, это может вызвать настоящее беспокойство и заставить вас ужесточить режим гигиены полости рта.

Стоматолог предупреждает, что, хотя черные треугольники между зубами сами по себе не опасны, они могут указывать на проблемы со здоровьем, такие как заболевание десен или рецессия десен, которые требуют лечения.

Что же такое черные треугольники?

Они появляются возле линии десен, и когда вы видите их спереди, они выглядят как треугольник. Эти промежутки могут выглядеть темными, потому что в них могут попадать частицы пищи, зубной налет или мусор, что делает их более заметными.

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Доктор Абдул Азизи, главный стоматолог частной стоматологической клиники "Харли", рассказал изданию "Express": "Они не обязательно являются признаком плохой гигиены, поскольку их развитию могут способствовать различные факторы, включая генетику и форму зубов. Однако они могут задерживать частицы пищи и влиять на гигиену и эстетику полости рта, что может потребовать внимания стоматолога по косметическим или профилактическим причинам".

По его словам, есть много причин, по которым вы можете видеть черные треугольники. Одним из них является рецессия десен, поскольку корень зуба может обнажиться и образовать черный треугольник. Другой - потеря костной массы, потому что заболевание десен может привести к потере костной поддержки вокруг зубов, что потенциально может привести к тому, что десны оторвутся от зубов, оставив открытое пространство между зубами.

По словам доктора Азизи, вариации размера, формы и выравнивания зубов могут создавать зазоры или черные треугольники, особенно если зубы не идеально подходят друг к другу, а возрастные изменения могут означать, что ваши зубы также меняются, что приводит к появлению черных треугольников.

Ортодонтические изменения, такие как брекеты или элайнеры, также могут вызывать раздражающие черные треугольники, но есть способы, которыми вы можете попытаться решить эту проблему.

Доктор Азизи объяснил, что предотвратить появление черных треугольников между зубами может быть сложно, но есть несколько мер, которые помогут минимизировать риски, включая надлежащую гигиену полости рта, регулярные стоматологические осмотры, ортодонтическое лечение, мягкую чистку зубной нитью, отказ от курения и контроль определенных заболеваний, таких как диабет, поскольку он может увеличить риск возникновения проблем с деснами.

Если у вас есть проблемы с зубами, такие как зубная боль, острая боль, если десны опухли или кровоточат во время чистки зубов, вам следует обратиться к стоматологу.

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зубы медицина
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