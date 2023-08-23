Как пить кофе чтобы не окрасить зубы: несколько способов спасти белизну улыбки

Главред расскажет, почему кофе окрашивает зубы и как этого избежать, чтобы не испортить улыбку.

https://glavred.info/life/kak-pit-kofe-chtoby-ne-okrasit-zuby-neskolko-sposobov-spasti-beliznu-ulybki-10495267.html Ссылка скопирована

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы / коллаж: Главред, фото: pexels

Кофе - любимый напиток огромного множества людей, однако мало кто знает, как бороться с тем, что он меняет оттенок зубов. Белоснежная улыбка - цель многих людей. Мы расскажем, как убрать пятна от кофе на зубах.

Почему кофе окрашивает зубы

Сам по себе кофе имеет темный оттенок. Всё дело в активных пигментах, которые содержатся в этом напитке, а также в чае. Помимо прочего, кофе обладает насыщенными углеводами, а они влияют на оттенок зубов. К тому же, растворимый кофе быстрее и агрессивнее разрушает эмаль на зубах, чем молотый.

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы

Для того. чтобы зубы не меняли оттенок после употребления кофе, необходимо знать особенности его употребления. Для начала, если у вас нет противопоказаний, попробуйте разбавлять кофе молоком. Также можно попробовать пить этот напиток с помощью трубочки, в этом случае напиток практически не касается зубов. И последнее - если выбрать кофе с маленьким содержанием кофеина - он будет меньше красить зубы.

видео дня

Что делать если от кофе желтеют зубы

Однако в том случае, если зубы уже приняли оттенок после употребления кофе, можно попробовать изменить ситуацию к лучшему. Сразу после выпитой чашки кофе стоит выпить чистой воды. Вода сможет смыть большое количество веществ, которые и провоцируют потемнение. Также после употребления кофе необходимо воспользоваться зубной нитью, она поможет избежать потемнения промежутков меж зубами.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.