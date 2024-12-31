Почему собаки виляют хвостом: ветеринар дала исчерпывающий ответ

Ученые исследовали, как движения хвоста собаки показывают различные эмоциональные состояния животных.

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Собака виляет хвостом / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Почему собака виляет хвостом

В какую сторону движется хвост собаки, когда она видит хозяина

Животные - загадочные создания, о которых чуть ли не каждый день можно узнавать что-то новое. Одной из таких тайн является то, почему собаки виляют хвостом. Главред выяснил, что этот жест имеет множество значений.

Ветеринарка Бриттани Гренус объясняет, что значение жеста зависит от двух факторов: положения хвоста и скорости виляния.

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Например, когда собака демонстрирует радость, ее хвост обычно находится в спокойном, нейтральном положении. Он также может быть слегка приподнят вверх или вниз и виляет с умеренной скоростью.

Напряженно поднятый вверх хвост говорит о тревоге или потенциальной угрозе.

По словам Гренус, в некоторых случаях собаки часто опускают хвост или прячут его между задними лапами. Обычно это случается, когда животное чувствует опасность.

Поскольку скорость виляния хвостом отражает интенсивность чувств собаки, покорное виляние хвостом можно рассматривать как просьбу: "Пожалуйста, не трогайте меня!". Если собака демонстрирует этот жест, лучше прекратить приближаться к ней или взаимодействовать с животным.

Между тем мягкое виляние хвостом указывает на неуверенность, когда собака впервые встречает незнакомого человека или другое животное.

Ученые также исследовали, что собаки виляют хвостом вправо, если видят знакомого человека, например, хозяина. Такое движение вправо может говорить о том, что собака рада видеть человека и хочет к нему подойти.

Когда же собаки виляют хвостом влево, тогда они пытаются отстраниться, возможно, от незнакомца или агрессивной собаки.

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