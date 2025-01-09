Сколько стоит корги в 2025 году: основное, что нужно знать будущим владельцам

Многие не понимают, почему корги стоят так дорого, но этому есть объяснение.

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Почему корги стоят так дорого / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Среднюю цену на корги в Украине

Причины высоких цен на эту породу

Сколько обойдется содержание корги

Корги очень милые и веселые собаки, которые приобрели популярность благодаря своей внешности. Однако эта порода считается одной из самых дорогих. Будущим владельцам собак нужно рассчитывать не только сколько стоит корги в Украине, но и сколько придется тратить на его содержание.

Главред узнал, сколько стоит щенок корги в гривнах по состоянию на 2025 год, проанализировав сайты по продаже и цены в питомниках.

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В среднем, цена за щенка корги в гривнах составляет от 20 до 50 тысяч. Такая разница обусловлена несколькими факторами. Например, чистокровные корги с документами, подтверждающими происхождение собаки, стоят дороже.

Также на цену влияет класс собаки, или это корги без выставочной карьеры, или для разведения, или же для выставок. Самыми дешевыми корги будут пэт-класса, ориентировочной стоимостью в 20 тысяч гривен.

Цена на корги на первый взгляд достаточно большая, но нужно учитывать то, что она обусловлена популярностью породы, сложностью разведения, а также затратами питомника на ветеринарное сопровождение, вакцинацию, уход и питание.

Если говорить о том, сколько уходит денег на корги в 2025 году, то в среднем в месяц придется тратить:

1000-2000 гривен на высококачественный корм;

500-1000 гривен на уход, включающий купание, стрижку и уход за шерстью;

1500-2000 гривен на аксессуары и игрушки.

Также нужно учесть, что раз в несколько месяцев владельцы корги должны обращаться за ветеринарными услугами, такими как осмотр животного, вакцинация и обработка от паразитов. В год на эту категорию расходов стоит заложить не менее 3000 гривен.

Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

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Что такое вельш корги? Вельш корги - небольшой тип овчарской породы, которая создана в Уэльсе. Существует две породы вельш корги: кардиган и пемброк, каждая из которых названа по округу Уэльса, где она возникла. Собаки имеют также общие черты вроде шерсти, которая является водонепроницаемой и линяет в среднем дважды в год, пишет Википедия.

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