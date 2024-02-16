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Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд

Анна Ярославская
16 февраля 2024, 09:40
Если вы думаете, что у вас хорошее зрение, проверьте его с помощью загадочной головоломки.
Головоломка
Сложность головоломки в том, что решить ее нужно всего за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Беспорядок в квартире доставляет немало неудобств. Среди разбросанных вещей очень сложно найти то, что нужно прямо сейчас. В новой головоломке именно такая ситуация - где-то в спальне спрятана черепаха, но только люди с действительно хорошим зрением смогу ее найти.

Если вы любить искать скрытые предметы на скорость, то попробуйте разобраться еще и с такой задачей: Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд.

Итак, посмотрите внимательно на картинку. У вас есть 10 секунд, чтобы найти черепаху.

видео дня

Авторы головоломок говорят, что только два процента людей могут ее найти так быстро.

Головоломка
Где-то в спальне спрятана черепаха. Сможете ли вы ее найти? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка. Сфокусируйтесь на правой части изображения. Черепаха лежит в очень необычном месте и сливается с декором.

Если найти черепаху у вас не получается - не волнуйтесь. Стоит продолжать решать подобные задачи каждый день. И чем чаще вы это будете делать, тем быстрее получится разгадывать головоломки.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал проверить навыки при помощи очень сложной головоломки. Все, что вам нужно сделать, это найти змею, которая спряталась среди арбузов на картинке. У вас есть всего одна минута на поиски.

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