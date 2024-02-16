Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд

Беспорядок в квартире доставляет немало неудобств. Среди разбросанных вещей очень сложно найти то, что нужно прямо сейчас. В новой головоломке именно такая ситуация - где-то в спальне спрятана черепаха, но только люди с действительно хорошим зрением смогу ее найти.
Если вы любить искать скрытые предметы на скорость, то попробуйте разобраться еще и с такой задачей: Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд.
Итак, посмотрите внимательно на картинку. У вас есть 10 секунд, чтобы найти черепаху.
Авторы головоломок говорят, что только два процента людей могут ее найти так быстро.
Подсказка. Сфокусируйтесь на правой части изображения. Черепаха лежит в очень необычном месте и сливается с декором.
Если найти черепаху у вас не получается - не волнуйтесь. Стоит продолжать решать подобные задачи каждый день. И чем чаще вы это будете делать, тем быстрее получится разгадывать головоломки.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Ранее Главред предлагал проверить навыки при помощи очень сложной головоломки. Все, что вам нужно сделать, это найти змею, которая спряталась среди арбузов на картинке. У вас есть всего одна минута на поиски.
Вам также может быть интересно:
- Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд
- Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды
- Головоломка для тех, у кого зрение, как у настоящей совы: надо найти опечатку