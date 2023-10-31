Врач рассказала, что на самом деле происходит с человеком перед смертью

Врач Кэтрин Манникс объяснила, что происходит в последние моменты смерти человека и какие признаки у этого есть.

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Что происходит с человеком перед смертью / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Есть две вещи, которые случаются абсолютно с каждым человеком - рождение и смерть. Никто не помнит, как родился, и никто на самом деле не помнит смерти, потому что никто не возвращается после нее.

Врач Кэтрин Манникс, которая 30 лет работала в сфере паллиативной помощи, объяснила, что происходит в последние моменты смерти человека, передает издание LADbible. Кэтрин рассказывает, что первым признаком является то, что организм начинает иссякать. Это похоже, когда ваш мобильный телефон разряжается, а батарея не держит заряд.

"И зарядное устройство - это сон. Больше, чем еда, больше, чем питье. И на самом деле многие люди, которые умирают, не испытывают сильного голода. Со временем людям постепенно требуется больше сна, чтобы у них было достаточно энергии, чтобы думать и делать то, что они могут. И постепенно люди становятся не просто спящими, а без сознания. Тогда они не признают разницы", - объясняет врач. видео дня

Она также рассказала о "смертельном хрипе" - шуме, который люди могут издавать в последние минуты жизни.

"Мозг запускает рефлекторные модели дыхания, которые перемещаются назад и вперед между довольно глубоким дыханием, которое постепенно становится более поверхностным. А потом снова обратно к началу. Назад и вперед между периодами довольно медленного дыхания, более учащенного дыхания, обратно к медленному дыханию", - добавляет врач.

Кэтрин сказала, что такие хрипы - это признак "глубокой потери сознания". Врач объяснила, что в конце концов будет последний "выдох, после которого просто не будет другого вдоха".

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