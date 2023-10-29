"Все закончится после 3 смертей": назван год, когда Украина выйдет из войны - счастливый прогноз

Когда закончится война в Украине и что будет происходить до 2030 года в стране. Прогноз для Украины составила астролог.

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Когда закончится война в Украине новый прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада, Яна Тимощук

Украину ждет очень непростой и тяжелый период. Как рассказала астролог Яна Тимощук, сейчас идет глобальная перестановка в мире, которая приведет к разным сценариям.

В своем прогнозе астролог рассказала, когда закончится война в Украине.

"Все беды Украины закончатся через 3 смерти правителей этого мира. Сейчас идет передел мира. Мироуправление меняется", - заявила астролог.

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По словам астролога, Украина может завершить военные действия в течение 2 месяцев.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"У Украины есть возможность в течение 2 месяцев остановить военные действия. Пойдет ли она по этому сценарию? Посмотрим. Это может быть заморозка войны, вроде "Стамбул - 3"", - заявила астролог Тимощук.

Астролог назвала год, когда Украина может выйти из тяжелого военного периода.

"Кармический цикл для Украины и его окончание - это 2026 год. Это вторая точка", - добавила она.

Тимощук прогнозирует, что Украину ждет новая война с другой страной.

"Третье. Это война в 30-х годах, которая может ожидать Украину. Война может быть не только с Российской Федерацией, может быть совершенно другой участник. Мир может измениться и в каких территорияльных границах мы окажемся, какие союзы создадим, и как мир будет выглядеть. Мы живем в самое прекрасное, но ужасное время. Это историческое время на планете земля. Мы сейчас можем видеть, как мир меняется", - заявила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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