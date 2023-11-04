Вы неправильно хранили муку: мельник рассказал о забытом лайфхаке

Для хранения муки лучше использовать герметичные контейнеры, чтобы предотвратить царапание влаги, заплесневелость и появление жуков.
Вот несколько вариантов хранения муки:
Пластиковые или стеклянные банки: Они имеют герметичные крышки, которые помогают сохранить свежесть продукта.
Полиэтиленовые или нейлоновые пакеты: Вы можете завязать их воздухонепроницаемым способом и поместить в пластиковые контейнеры для дополнительной защиты.
Льняные сумки: Они являются хорошим вариантом для долгосрочного хранения. Завязывайте их хорошо, чтобы избежать попадания влаги и потери свежести.
Пластиковые контейнеры с герметичными крышками: Такие контейнеры часто имеют герметичные уплотнители, помогающие поддерживать свежесть продукта.
В свою очередь, мельник Федор Евтушенко в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что в прошлом наши предки хранили муку в льняных сумках.
"Льняные были торбы и в этих льняных торбах они хранили муку. Предварительно эти торбы вымачивали в соляном растворе. А сейчас в квартире лучше хранить в стеклянной таре, потому что стекло нейтральное", - указывает мельник Федор Евтушенко.
Смотрите видео о том, где лучше хранить муку:
В свою очередь, домохозяйка Ирина Гулей советует хранить муку в герметичных контейнерах. Она также поделилась лайфхаком, как сделать, чтобы не заводились жучки в муке.
Смотрите видео, как избавиться от жучков в муке:
"Целую головку чеснока или две кладем просто в муку. Эфирное масло, содержащееся в чеснике, невыносимо для насекомых, которые так любят селиться в муке. И вуаля, теперь ваша мука в безопасности", - резюмирует хозяйка в эфире "Сніданку з 1+1".
Независимо от того, какую емкость вы выберете, важно хранить муку в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги, поскольку эти факторы могут вызвать порчу муки.
Также вам может быть интересно:
- До или после завтрака: стоматолог рассказал, когда правильно чистить зубы
- Когда правильно менять постельное белье, чтобы привлечь достаток в дом
- Когда лучше мыть волосы утром или ночью: врач-трихолог рассказала, как правильно