Вы неправильно хранили муку: мельник рассказал о забытом лайфхаке

Практически в каждом доме у любой хозяйки постоянно хранится мука для выпечки. Главред выяснил, где лучше хранить муку.

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Вы неправильно хранили муку - мельник рассказал давний секрет для хозяек / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Для хранения муки лучше использовать герметичные контейнеры, чтобы предотвратить царапание влаги, заплесневелость и появление жуков.

Вот несколько вариантов хранения муки:

Пластиковые или стеклянные банки: Они имеют герметичные крышки, которые помогают сохранить свежесть продукта.

Полиэтиленовые или нейлоновые пакеты: Вы можете завязать их воздухонепроницаемым способом и поместить в пластиковые контейнеры для дополнительной защиты.

Льняные сумки: Они являются хорошим вариантом для долгосрочного хранения. Завязывайте их хорошо, чтобы избежать попадания влаги и потери свежести.

Пластиковые контейнеры с герметичными крышками: Такие контейнеры часто имеют герметичные уплотнители, помогающие поддерживать свежесть продукта.

В свою очередь, мельник Федор Евтушенко в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что в прошлом наши предки хранили муку в льняных сумках.

"Льняные были торбы и в этих льняных торбах они хранили муку. Предварительно эти торбы вымачивали в соляном растворе. А сейчас в квартире лучше хранить в стеклянной таре, потому что стекло нейтральное", - указывает мельник Федор Евтушенко.

Смотрите видео о том, где лучше хранить муку:

В свою очередь, домохозяйка Ирина Гулей советует хранить муку в герметичных контейнерах. Она также поделилась лайфхаком, как сделать, чтобы не заводились жучки в муке.

Смотрите видео, как избавиться от жучков в муке:

"Целую головку чеснока или две кладем просто в муку. Эфирное масло, содержащееся в чеснике, невыносимо для насекомых, которые так любят селиться в муке. И вуаля, теперь ваша мука в безопасности", - резюмирует хозяйка в эфире "Сніданку з 1+1".

Независимо от того, какую емкость вы выберете, важно хранить муку в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги, поскольку эти факторы могут вызвать порчу муки.

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