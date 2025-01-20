Выручит средство, которое стоит копейки: как избавиться от затхлого запаха в доме

Вы узнаете:
- Как вывести затхлый запах из дома
- Что хорошо поглощает запахи
Если дома появился затхлый запах, первые шаги, которые нужно предпринять, - это определить и устранить источник неприятного запаха, провести уборку дома и хорошо проветрить помещение.
Но нередко бывает так, что даже после выполнения этих важных шагов неприятный запах не спешит исчезать. В таком случае можно воспользоваться дополнительными мерами, которые помогут его устранить. На YouTube-канале homesteady рассказали, чем нейтрализовать плохой запах в доме.
Нужно взять сосуд, лучше стеклянный. Это может быть миска или чашка - главное, чтобы она не была слишком маленькой.
В эту емкость налить уксуса. Сосуд поставить в какое-то незаметное место, где он сможет стоять длительное время и при этом не будет никому мешать. Например, если неприятный запах в туалете или смежной ванной комнате, то можно поставить этот сосуд за унитазом.
"Уксус со временем испарится, но в процессе он будет поглощать любой неприятный запах, который есть вокруг. Это замечательно, если в вашей ванной комнате есть мусорное ведро - таким образом можно будет избавиться от неприятного запаха от него", - отмечается в видео.
Автор видео рассказала, что первые 24 часа может ощущаться запах уксуса в помещении, но потом он станет не таким насыщенным и исчезнет.
Смотрите видео о том, как избавиться от затхлого запаха в доме:
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд
- Где 3 различия между гольфистами: только гений найдет ответ за 33 секунды
- Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред