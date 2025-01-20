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Выручит средство, которое стоит копейки: как избавиться от затхлого запаха в доме

Алёна Воронина
20 января 2025, 14:46
88
Одно простое средство может сделать так, что затхлый запах вас больше не побеспокоит.
Как убрать неприятный запах в доме
Как избавиться от затхлого запаха в доме/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как вывести затхлый запах из дома
  • Что хорошо поглощает запахи

Если дома появился затхлый запах, первые шаги, которые нужно предпринять, - это определить и устранить источник неприятного запаха, провести уборку дома и хорошо проветрить помещение.

Но нередко бывает так, что даже после выполнения этих важных шагов неприятный запах не спешит исчезать. В таком случае можно воспользоваться дополнительными мерами, которые помогут его устранить. На YouTube-канале homesteady рассказали, чем нейтрализовать плохой запах в доме.

Нужно взять сосуд, лучше стеклянный. Это может быть миска или чашка - главное, чтобы она не была слишком маленькой.

В эту емкость налить уксуса. Сосуд поставить в какое-то незаметное место, где он сможет стоять длительное время и при этом не будет никому мешать. Например, если неприятный запах в туалете или смежной ванной комнате, то можно поставить этот сосуд за унитазом.

"Уксус со временем испарится, но в процессе он будет поглощать любой неприятный запах, который есть вокруг. Это замечательно, если в вашей ванной комнате есть мусорное ведро - таким образом можно будет избавиться от неприятного запаха от него", - отмечается в видео.

Автор видео рассказала, что первые 24 часа может ощущаться запах уксуса в помещении, но потом он станет не таким насыщенным и исчезнет.

Как улучшить запах в доме инфографика
Как улучшить запах в доме/ Инфорграфика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от затхлого запаха в доме:

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