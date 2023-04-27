Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

Во всех домах семья планирует сохранить как можно больше оригинальных элементов, как внутри, так и снаружи.

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Женщина купила 3 дома за безценок / Rubia Daniels

Женщина купила три дома в Италии всего за один евро каждый и намерена переехать на пенсию в средиземноморскую страну.

Рубия Дэниелс прилетела на Сицилию спустя несколько дней после того, как узнала о схеме "дом за один евро", пишет Mirror.

49-летняя женщина купила три обветшалых исторических дома и заплатила за них в общей сложности всего 3 евро (примерно 122 гривны).

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Они находятся в 10 минутах езды друг от друга, и чтобы вернуть им былую славу, необходимо провести работы на сумму 20 000 евро (815 тысяч гривен).

Она планирует превратить самый большой дом в оздоровительный центр, другой - в художественную галерею, а в самом маленьком будет жить со своим мужем во время их выхода на пенсию.

Рубия надеется, что после ремонта каждый дом будет стоить 30 тыс. евро (1,2 миллиона гривен), но она не планирует продавать их в будущем.

Итальянская программа "Дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году как способ помочь заселить тихие районы, где здания пришли в негодность и обветшали.

Рубия уже делает ремонт / Rubia Daniels

Все эти здания являются ремонтопригодными и требуют инвестиций и тяжелой работы, чтобы привести их в надлежащее состояние.

"Я собрала все свои инструменты, купила генератор и электромойку - к тому времени мой муж уже думал: "Эта женщина спятила", - признается Рубия.

Во всех домах они планируют сохранить как можно больше оригинальных элементов, как внутри, так и снаружи.

"Это четырехэтажное угловое здание - оно такое красивое. Здесь все красиво. Когда вы заходите в дома, вы чувствуете историю, это невероятно - как будто возвращаешься в прошлое", - восхищается своей покупкой женщина.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что в Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Также он повредил авто женщины. По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки.

Также Главред рассказывал о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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