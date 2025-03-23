Женщина покупала в супермаркете бананы, а наткнулась на жуткую находку

Жительница Шотландии сначала подумала, что на одном из бананов обнаружила налет, однако на самом деле это был не он.

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Женщина наткнулась на представителя пауков, которые обитают в Центральной и Южной Америке/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что обнаружила женщина на бананах

На чем пауки часто откладывают яйца

51-летняя жительница города Монтроз, что в Шотландии, по имени Полин во время обычного шопинга в супермаркете наткнулась на неожиданную находку - вероятно, ядовитого паука из Южной Америки.

Как пишет The Daily Star, женщина рассказала, что когда уже складывала продукты в автомобиль, то заметила на одном из бананов необычный, на первый взгляд налет. Однако впоследствии, как узнал Главред, она поняла, что это на самом деле паутина с коконом из яиц.

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Когда Полин вернулась домой, она решила исследовать эту находку под микроскопом. Тогда женщина неожиданно обнаружила раздавленного паука, который, скорее всего, вылупился незадолго до этого.

Женщина решила обратиться в сообщество любители пауков, где и узнала, что вероятно наткнулась на представителя рода Acanthoctenus - пауков, которые обитают в Центральной и Южной Америке.

Это впоследствии подтвердило и Британское арахнологическое общество, отметив, что определить точный вид по фото сложно, но принадлежность к Acanthoctenus представляется вероятной.

Выяснилось, что пауки нередко откладывают яйца на бананах, поскольку те обеспечивают им защищенную среду и доступ к мелким насекомым, на которых они охотятся. При этом, именно такой род пауков не представляет никакой угрозы для людей.

Это мнение подтвердил и пауковед Пол Хиллярд, бывший куратор Лондонского музея естественной истории. Он отметил, что яд этих пауков не опасен, а сами они попадают в супермаркеты случайно, следуя за своей естественной средой обитания.

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