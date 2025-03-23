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Женщина покупала в супермаркете бананы, а наткнулась на жуткую находку

Анна Косик
23 марта 2025, 13:32
197
Жительница Шотландии сначала подумала, что на одном из бананов обнаружила налет, однако на самом деле это был не он.
бананы,паук
Женщина наткнулась на представителя пауков, которые обитают в Центральной и Южной Америке/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что обнаружила женщина на бананах
  • На чем пауки часто откладывают яйца

51-летняя жительница города Монтроз, что в Шотландии, по имени Полин во время обычного шопинга в супермаркете наткнулась на неожиданную находку - вероятно, ядовитого паука из Южной Америки.

Как пишет The Daily Star, женщина рассказала, что когда уже складывала продукты в автомобиль, то заметила на одном из бананов необычный, на первый взгляд налет. Однако впоследствии, как узнал Главред, она поняла, что это на самом деле паутина с коконом из яиц.

видео дня

Когда Полин вернулась домой, она решила исследовать эту находку под микроскопом. Тогда женщина неожиданно обнаружила раздавленного паука, который, скорее всего, вылупился незадолго до этого.

Женщина решила обратиться в сообщество любители пауков, где и узнала, что вероятно наткнулась на представителя рода Acanthoctenus - пауков, которые обитают в Центральной и Южной Америке.

Это впоследствии подтвердило и Британское арахнологическое общество, отметив, что определить точный вид по фото сложно, но принадлежность к Acanthoctenus представляется вероятной.

Выяснилось, что пауки нередко откладывают яйца на бананах, поскольку те обеспечивают им защищенную среду и доступ к мелким насекомым, на которых они охотятся. При этом, именно такой род пауков не представляет никакой угрозы для людей.

Это мнение подтвердил и пауковед Пол Хиллярд, бывший куратор Лондонского музея естественной истории. Он отметил, что яд этих пауков не опасен, а сами они попадают в супермаркеты случайно, следуя за своей естественной средой обитания.

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The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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