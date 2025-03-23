Женщина покупала в супермаркете бананы, а наткнулась на жуткую находку

Вы узнаете:
- Что обнаружила женщина на бананах
- На чем пауки часто откладывают яйца
51-летняя жительница города Монтроз, что в Шотландии, по имени Полин во время обычного шопинга в супермаркете наткнулась на неожиданную находку - вероятно, ядовитого паука из Южной Америки.
Как пишет The Daily Star, женщина рассказала, что когда уже складывала продукты в автомобиль, то заметила на одном из бананов необычный, на первый взгляд налет. Однако впоследствии, как узнал Главред, она поняла, что это на самом деле паутина с коконом из яиц.
Когда Полин вернулась домой, она решила исследовать эту находку под микроскопом. Тогда женщина неожиданно обнаружила раздавленного паука, который, скорее всего, вылупился незадолго до этого.
Женщина решила обратиться в сообщество любители пауков, где и узнала, что вероятно наткнулась на представителя рода Acanthoctenus - пауков, которые обитают в Центральной и Южной Америке.
Это впоследствии подтвердило и Британское арахнологическое общество, отметив, что определить точный вид по фото сложно, но принадлежность к Acanthoctenus представляется вероятной.
Выяснилось, что пауки нередко откладывают яйца на бананах, поскольку те обеспечивают им защищенную среду и доступ к мелким насекомым, на которых они охотятся. При этом, именно такой род пауков не представляет никакой угрозы для людей.
Это мнение подтвердил и пауковед Пол Хиллярд, бывший куратор Лондонского музея естественной истории. Он отметил, что яд этих пауков не опасен, а сами они попадают в супермаркеты случайно, следуя за своей естественной средой обитания.
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The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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