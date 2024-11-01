Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

Что мгновенно убивает блох у животных и как нужно обрабатывать от них маленьких щенков - в материале Главреда полезные советы.

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Что мгновенно убивает блох у щенков / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что самое эффективное от блох для собак и как уберечь от паразитов маленьких щенков и что делать, если блохи уже появились у них - специалисты ветеринарного дела поделились полезными советами по уходу за животными.

Самая распространенная и худшая проблема среди домашних животных - это появление блох. Эти мелкие паразиты не только очень быстро размножаются, но и могут переносить различные заболевания. Специалисты утверждают, что собака может заразиться ими даже если она не выходит из дома.

Если вы заметили на теле ваших любимцев маленькие черные точки на шерсти - это блошиные фекалии. Также о появлении блох у щенков и собак свидетельствует частое кусание и расчесывание кожи. Животные чешут и кусают себя очень часто из-за укусов блох, тогда могут возникать раны на теле.

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Что делать, если у новорожденных щенков появились блохи

К сожалению, для маленьких щенков еще нет надежного средства, чтобы уничтожить паразитов. В основном средства для обработки паразитов имеют ограничения по возрасту животного от 6-8 недель. В таком случае, если вы заметили у вашего щенка блох, стоит обязательно обратиться за консультацией к ветврачу.

Однако, уже после 2-х месяцев жизни животного можно уберечь питомца от блох, используя специальные средства. Помните, что лучше перед применением любого препарата посоветоваться с ветеринарным врачом.

Какое средство от блох безопасно использовать для щенков

Специалисты напомнили, что препараты можно применять только, если щенку исполнилось два месяца или больше. В таком случае против блох отлично подойдут капли от блох для щенков, различные шампуни, ошейники, спреи а также очень действенные специальные таблетки.

Однако также существуют разнообразные народные методы уничтожения блох. Чтобы вывести блох у собак стоит использовать настойку из травы полыни. Нужно осторожно обработать шерсть животного водным раствором: в пропорции одна третья стакана настойки на пол-литра воды, а через день смыть проточной водой.

Также, чтобы исключить появление блох в доме, стоит применить действенный способ. Если животное живет в доме, где есть ковры, тогда нужно применить смесь соды и воды. Для этого нужна только вода и сода - смешать в равных пропорциях. Затем на ковры следует нанести эту смесь и оставить на ночь. На следующий день необходимо тщательно пропылесосить ковер. Известно, что сода очень токсична для яиц и личинок блох, а при попадании на саму блоху - буквально высушивает и убивает насекомое, что очень эффективно. Данную процедуру нужно повторять в течение двух недель, через каждые 4 дня и результат будет гарантирован.

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