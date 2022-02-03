Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

Что подарить на День святого Валентина / depositphotos.com/

День святого Валентина окрашивается в красно-розовые тона – основные цвета праздника. Мишки, сердечки-валентинки, букеты цветов – это неотъемленмая часть дня всех влюбленных. Однако дорогих сердцу людей можно порадовать памятными подарками.

День святого Валентина 14 февраля имеет интересную легенду и традиции. Какие приметы могли указывать на то, что вскоре вы соединитесь с возлюбленным, читайте в материале: Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника.

Кого можно поздравить с именинами в последнем месяце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

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Что подарить на 14 февраля любимому мужчине

Чтобы день святого Валентина принес позитивные эмоции можно обменяться памятными презентами со своим мужем. Для того, чтобы выбрать наиболее удачный можно изучить вкусы и предпочтения. Подарки своими руками будь то валентинка, торт или домашнее печенье всегда в цене. Они смогут согреть душу в лютый мороз. Однако если времени не так много, а хочется порадовать возлюбленного подарком, можно обратить внимание на следующие варианты:

парные кулоны/браслеты/футболки;

абонемент в спортзал;

подписка на онлайн-кинотеатр;

ремень;

билет на концерт;

прыжок с парашютом;

сертификат в книжный магазин;

термокружка;

бумажник;

брелок с гравировкой.

Что подарить детям на День святого Валентина

Если у вас есть дети, возможно, вы знаете, что выбрать им подарок бывает сложнее всего. Тут важно угадать вкуси интересы ребенка в данный момент. И если девочки на ура воспримут всю эту праздничную атрибутику – сердечки, плюшевые игрушки и цветы, то с мальчиками будет сложнее.

Подарить девочке на 14 февраля можно:

детскую бижутерию и косметику;

красивую куклу;

набор сладостей;

мягкую игрушку.

Мальчику придется по вкусу:

необычная модель машины;

фонарик или лазер;

наборы игрушек или книги по интересам ребенка;

наручные часы.

Что подарить на 14 февраля подруге

Можно порадовать подругу приятным подарком на день святого Валентина, который напомнит о том, какая крепкая ваша дружба. Подруге можно презентовать:

бутылку хорошего вина;

натуральный листовой чай или хороший кофе;

фотосессию;

набор постельного белья;

фотоальбом;

ее любимые лакомства в форме сердца.

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