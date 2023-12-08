Девушка поделилась простым лайфхаком, после которого багажник вашей машины будет открываться сам

Ничего особенного делать не надо, стоит подкрутить лишь одну пружину.

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Что сделать, чтобы багажник открывался сам / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (viktoriia_han)

Каждый водитель знает, если руки заняты, багажник открывать очень неудобно. Чтобы исправить этот момент, можно сделать так, чтобы он открывался сам. Им поделилась одна девушка в TikTok.

Как сделать так, чтобы крышка багажника поднималась сама по себе

"Если твой багажник сам не открывается, это большая ошибка! Тебе еще надо себе рукой помогать. Сейчас расскажу, что делать, чтобы он сам открылся", - начала девушка.

Для того, чтобы лайфхак сработал, откройте ковровую набивку в багажнике и найдите пружину, как на видео. Как правило, она имеет три входа. Если она стоит в первом, ее надо переставить в третий. Учтите, что этот процесс требует физической силы, потому что вытащить пружину трудно. После этого закройте набивку и сделайте то же самое с другой стороны багажника, а затем проверьте открывается ли багажник сам.

видео дня

Смотрите, как сделать чтобы крышка багажника поднималась сама:

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