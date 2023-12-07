Женщина показала гениальный трюк, как сделать грязные кроссовки совершенно новыми

Женщина поделилась своим гениальным и полезным изобретением, Как спасти грязные белые кроссовки и сделать их совершенно новыми на вид. Для этого она придумала эффективную "пасту" из нескольких компонентов, которые всегда есть дома.
В своем профиле TikTok женщина показала и поделилась своими советами по чистке обуви. Ее метод позволяет сделать так, чтобы кроссовки выглядели как новые за считанные минуты, передает Mirror.
На видео женщина наносит зубную пасту на столовую ложку, а затем перемещает ее в небольшую миску. Туда стоит добавить еще столовую ложку пищевой соды, а затем и ложку моющего средства для посуды. Все это стоит тщательно смешать, чтобы получилась паста. Затем равномерно распределите пасту, с помощью зубной щетки, по всей площади кроссовок. Нужно втирать эту пасту, а в конце просто протереть кухонными салфетками.
Смотрите видео, как очистить белую обувь:
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