Хоть натуральная кожа, хоть исскуственная: как убрать заломы на кроссовках

Появление нежелательных заломов на кроссовках стало обыденным явлением, особенно при использовании натуральной или искусственной кожи. Однако, существует простой и бесплатный метод, который поможет восстановить внешний вид обуви, используя лишь несколько доступных материалов.
Устранение заломов на натуральной коже
- Шаг 1: Наполните внутрь кроссовок плотно свернутой тканью или белой бумагой, чтобы предотвратить их прогиб в местах заломов.
- Шаг 2: Смочите полотенце в кипятке и уложите его сверху на замятые участки.
- Шаг 3: Прогрейте мокрое полотенце утюгом. После этого дайте кроссовкам остыть.
- Шаг 4: Уберите наполнитель, и ваши кроссовки будут выглядеть идеально.
- Хотя этот метод временно решает проблему, он не предотвращает будущих заломов. Тем не менее, в ситуации "здесь и сейчас" этот способ пригодится.
Устранение заломов на искусственной коже
- Шаг 1: Тщательно наполните кроссовки бумагой или тканью, чтобы полностью расправить складки.
- Шаг 2: Помойте кроссовки водой и дайте им высохнуть, избегая воздействия тепла.
- Шаг 3: Вотрите в поверхность кроссовок жирный крем, дайте ему впитаться.
- Шаг 4: Повторите втирание крема и дайте ему впитаться.
- Шаг 5: Удалите наполнитель, и заломы должны исчезнуть без следа.
Важно помнить, что для наполнения кроссовок не следует использовать газеты, так как краска может отпечататься на обуви. Лучше выбрать белую бумагу и избегать цветных тряпок или новых полотенец, чтобы избежать окрашивания обуви изнутри.
Часто заломы возникают из-за неправильно подобранной обуви, поэтому рекомендуется правильно ухаживать за кроссовками, предотвращая проблемы с их ноской. Сушите обувь, наполняя их бумагой, и регулярно используйте жирный крем в качестве профилактики.
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