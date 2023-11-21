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Хоть натуральная кожа, хоть исскуственная: как убрать заломы на кроссовках

Сергей Кущ
21 ноября 2023, 09:17
Избавиться от заломов на кроссовках можно с помощью простых средств, доступных каждому.
Как убрать заломы на кроссовках
Как убрать заломы на кроссовках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Появление нежелательных заломов на кроссовках стало обыденным явлением, особенно при использовании натуральной или искусственной кожи. Однако, существует простой и бесплатный метод, который поможет восстановить внешний вид обуви, используя лишь несколько доступных материалов.

Устранение заломов на натуральной коже

  • Шаг 1: Наполните внутрь кроссовок плотно свернутой тканью или белой бумагой, чтобы предотвратить их прогиб в местах заломов.
  • Шаг 2: Смочите полотенце в кипятке и уложите его сверху на замятые участки.
  • Шаг 3: Прогрейте мокрое полотенце утюгом. После этого дайте кроссовкам остыть.
  • Шаг 4: Уберите наполнитель, и ваши кроссовки будут выглядеть идеально.
  • Хотя этот метод временно решает проблему, он не предотвращает будущих заломов. Тем не менее, в ситуации "здесь и сейчас" этот способ пригодится.

Устранение заломов на искусственной коже

  • Шаг 1: Тщательно наполните кроссовки бумагой или тканью, чтобы полностью расправить складки.
  • Шаг 2: Помойте кроссовки водой и дайте им высохнуть, избегая воздействия тепла.
  • Шаг 3: Вотрите в поверхность кроссовок жирный крем, дайте ему впитаться.
  • Шаг 4: Повторите втирание крема и дайте ему впитаться.
  • Шаг 5: Удалите наполнитель, и заломы должны исчезнуть без следа.

Важно помнить, что для наполнения кроссовок не следует использовать газеты, так как краска может отпечататься на обуви. Лучше выбрать белую бумагу и избегать цветных тряпок или новых полотенец, чтобы избежать окрашивания обуви изнутри.

видео дня

Часто заломы возникают из-за неправильно подобранной обуви, поэтому рекомендуется правильно ухаживать за кроссовками, предотвращая проблемы с их ноской. Сушите обувь, наполняя их бумагой, и регулярно используйте жирный крем в качестве профилактики.

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