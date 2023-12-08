Мыть и драять не придется: как отчистить столовые приборы с помощью воды и фольги, быстрый способ

Этот хитрый лайфхак позволит столовым приборам сверкать, как новогодняя елка.

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Как почистить столовые приборы с фольгой / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (lynsey_queenofclean)

Потускневшие столовые приборы бросаются в глаза и могут испортить идеальную трапезу, но, следуя быстрому и бюджетному совету эксперта по уборке, ваши столовые приборы снова будут сверкать, пишет Mirror.

Как почистить столовые приборы - лайфхаки

Одна из лучших эксперток в области уборки поделилась быстрым и недорогим советом о том, как избавить столовые приборы от потускнения, особенно, когда скоро праздники. Линси Квин поделилась своим опытом экологически чистой уборки и ее метод заключается в том, чтобы приборі приняли "ванну" с двумя дешевыми ингредиентами.

Опубликовав свой совет в интернете, она предложила использовать соль и соду, которые можно купить в супермаркетах.

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"Не портите вкусный рождественский ужин потускневшим столовым серебром. Придайте столовым приборам блеск с помощью ванны с соды и солью", - говорит она.

Если ваши столовые приборы выглядят потускневшими, ржавыми или просто нуждаются в общем блеске, это просто потрясающий совет.

Объясняя, как это сделать, она показала, что на дно раковины нужно положить слой фольги, а сверху столовые приборы. Затем добавьте кипяток и насыпьте хорошую порцию соли и соды. Оставьте на 15 минут, а затем вытрите насухо и отполируйте безворсовой тканью.

Линси советует: пока вы ждете, что ваши ножи, вилки и ложки отмокнут, это прекрасная возможность хорошенько почистить ящик для столовых приборов с помощью такого бытового средства, как Cif. После этого ваши сверкающие столовые приборы вернутся в свой дом без пыли и грязи.

Среди других хитростей рождественской уборки Линси - использование клейкой ленты, намотанной на руку, для сбора сосновых иголок с елки и надевание старых колготок на насадку пылесоса, чтобы легко всасывать блестки, упавшие с открыток и оберток.

Смотрите, как сделать чтобы ложки и вилки блестели:

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