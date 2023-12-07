Всего один ингредиент изменит ваше представление об оливье

Не только колбасу, но и майонез с вареной картошкой можно заменить во всеми любимом новогоднем салате.

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Как приготовить оливье с курицей / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Оливье стал уже традиционным блюдом на Рождество и Новый год в Украине и других постсоветских странах. Но многие все еще избегают его из-за вредных ингредиентов. Главред рассказывает, чем лучше всего их заменить, чтобы салат попробовали все гости, в том числе вегетарианцы.

Салат оливье - чем заменить ингредиенты в оливье

Преимущество данного блюда в его "гибкости" - без вкусовой потери заменить можно почти любой продукт в рецепте.

Чем заменить вареную картошку

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Вместо обычной вареной картошки советуют сладкий картофель или даже запеченный картофель для интересного вкуса.

Чем заменить квашеные огурцы

Можно использовать свежие, маринованные или замороженные огурцы.

Чем заменить горошек

Вместо консервированного горошка используйте зеленый замороженный.

Чем заменить майонез

Попробуйте заменить его греческим йогуртом или сметаной для более легкой версии. Можно также использовать соус на основе оливкового масла .

Чем заменить колбасу

Если нет вареной колбасы, можно попробовать заменить ее ветчиной, куриной грудкой или другими варенными мясными продуктами.

Чем заменить лук

Вместо сырого лука можно добавить жареный лук для более мягкого вкуса.

Чем заменить соль и перец

Если у вас нет соли или перца, можно использовать другие приправы по вашему вкусу, такие как травы, смеси для приготовления овощей или зеленый лук.

Один ингредиент изменит все оливье

Некоторые повара идут дальше - и заменяют даже яйца. Для людей с проблемами желудка эта хитрость может стать настоящим подарком.

Замените вареные яйца вареной курицей или домашним творогом.

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