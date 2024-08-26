Для чего хозяйки заливают водку в стиралку: неожиданный лайфхак для свежести

Каждая хозяйка хочет, чтобы белье имело приятный аромат после стирки. Поэтому женщина поделилась интересным лайфхаком, который в этом поможет.

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Для чего хозяйки заливают водку в стиралку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего более раздражающего, чем полотенца, которые имеют специфический влажный запах после стирки. Но есть интересный выход, пишет Mirror.

Как вывести неприятный запах из полотенец

По словам специалиста, бутылка дешевой водки может избавить полотенца от неприятного запаха.

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Видео в TikTok от компании Twisselman Trading Co. продемонстрировало этот нетрадиционный, но эффективный метод.

"Водка - это простой выбор, потому что она имеет высокое содержание алкоголя, не имеет запаха и цвета", - написали авторы видео.

Дженнифер Шоу, эксперт Plumbworld, объяснила, как работает этот метод.

"Водка - отличное дезинфицирующее средство. Она известна своей способностью убивать бактерии и нейтрализовать запахи, именно поэтому она эффективна для устранения затхлого запаха с полотенец", - сказала она.

Как использовать водку во время стирки

Просто добавьте небольшое количество водки - примерно чашку - непосредственно в стиральную машину вместе с вашим обычным моющим средством. Алкоголь испаряется во время стирки и сушки, не оставляя после себя никаких следов или запаха.

Дженнифер заверила, что использование водки во время стирки не повредит ни полотенцам, ни стиральной машине.

"Процесс стирки избавляет от алкоголя, поэтому не стоит волноваться. Иногда лучшие решения - это те, которых вы меньше всего ожидаете", - добавила она.

Она также поделилась некоторыми из других своих лучших советов по стирке:

Пищевая сода. Она является еще одним замечательным дополнением к вашей рутине стирки. Сода помогает смягчить воду, что, в свою очередь, повышает эффективность стирального средства. Кроме того, она может отбелить белье и устранить неприятные запахи.

Она является еще одним замечательным дополнением к вашей рутине стирки. Сода помогает смягчить воду, что, в свою очередь, повышает эффективность стирального средства. Кроме того, она может отбелить белье и устранить неприятные запахи. Перекись водорода. Для тех, кто имеет дело с особенно стойкими пятнами, Дженнифер рекомендует перекись водорода. Перекись водорода - мягкое отбеливающее и дезинфицирующее средство. Она идеально подходит для удаления пятен с белых полотенец без жесткости хлорного отбеливателя.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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