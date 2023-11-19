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Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

Руслана Заклинская
19 ноября 2023, 04:34
Этот простой трюк поможет вам очистить очень грязные жалюзи за считанные минуты.
Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи
Как почистить жалюзи за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Чистка жалюзи часто осложняется количеством пыли, которую они удерживают, и трудностями доступа к каждой из их ламелей. Однако старые носки могут быть очень эффективным инструментом для этой задачи. Поэтому, прежде чем выбросить использованные носки, подумайте о том, чтобы сохранить их как ценный ресурс для чистки. Хлопковые носки идеально подходят для этой задачи, потому что они обладают отличной способностью улавливать пыль.

Как почистить очень грязные жалюзи старым (но чистым) носком

Подготовка: найдите старый чистый носок. Желательно, чтобы он был изготовлен из материала, который притягивает пыль, например, хлопка.

Приготовьте моющую смесь: можно приготовить простой раствор с водой и небольшим количеством жидкого мыла. Наполните миску или ведро теплой водой и добавьте пару капель мыла. Хорошо перемешайте до образования пены.

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Подготовьте носок: поместите руку внутрь носка, как если бы это была перчатка. Затем смочите носок в мыльном растворе. Убедитесь, что он хорошо пропитан.

Очистите жалюзи: протяните носок вдоль каждой планки жалюзи, начиная сверху вниз. Носок должен собирать пыль и грязь. Обязательно очистите обе стороны ламелей.

Прополощите и повторите: если носок загрязнен, прополощите его в мыльном растворе, а затем отожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Повторяйте этот процесс, пока все планки не станут чистыми.

Сушка: после того, как вы закончите чистить жалюзи, вы можете использовать другой сухой носок (или мягкую ткань), чтобы высушить ламели. Это поможет предотвратить образование водяных пятен.

После завершения уборки вы можете выбросить эту пару носков.

Работает ли старый трюк с носками для всех жалюзи

Этот метод будет особенно полезен для очистки виниловых жалюзи или жалюзи из искусственного дерева.Если ваши жалюзи сделаны из натурального дерева, вы должны быть осторожны с количеством воды, которое вы используете, так как древесина может быть повреждена из-за избытка влаги. В этом случае лучше всего использовать только слегка влажный носок и вытирать ламели сразу после чистки.

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