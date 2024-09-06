Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхак

При отсутствии кухонных весов или специальной мерной емкости, многие задаются вопросом, какой самый точный способ измерения муки? Поэтому Главред рассказывает, как измерить муку в домашних условиях.
Как быстро отмерить муку без весов
Для того, чтобы измерить нужную порцию муки, можно использовать различные сосуды или ложки. Однако, для этого нужно понимать, сколько муки в 1 столовой ложке.
Украинский повар Евгений Клопотенко рассказывает, что в чайной ложке есть 2.3-3 г. муки, в столовой ложке - 8-9 г.
Как отмерить 100 грамм муки
Чтобы отмерить такое количество муки, можно использовать обычный 150 граммовый стакан.
Если у вас граненый стакан, то для получения 100 грамм муки нужно насыпать столько, чтобы до ободка стакана она не доставала примерно на сантиметр.
Смотрите видео, как правильно хранить муку:
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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