Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

Еще классик однажды восхищался тем - мол, как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой, но вкусный виски. Портал "Алкомаг" дает несколько рекомендаций по поводу того, как подобрать правильный напиток и не купить подделку.
Как отличить настоящий виски от подделки?
Визуальные способы:
Бутылка:
Форма: Оригинальные бутылки известных брендов обычно имеют уникальную форму, которую сложно подделать. Сравните бутылку с изображениями на официальном сайте производителя.
Качество: Бутылка должна быть из толстого стекла без дефектов, швы должны быть ровными.
Этикетка:
Информация: На этикетке должна быть четко и читабельно напечатана вся информация о продукте: название, производитель, страна происхождения, крепость, состав, дата розлива.
Акцизная марка: Наличие акцизной марки обязательно для легально продаваемого алкоголя.
Пробка:
Материал: Пробка должна быть из пробкового дерева, а не из пластика.
Логотип: На пробке часто присутствует логотип бренда.
Вкус и аромат:
Цвет: Настоящий виски имеет богатый цвет от светло-золотистого до темно-янтарного. Неестественно яркий или мутный цвет может быть признаком подделки.
Аромат: В аромате виски должны присутствовать нотки солода, дуба, фруктов, дыма, специй. Подделка может иметь спиртовой запах или запах сивушных масел.
Вкус: Вкус виски должен быть мягким, сбалансированным, без резких спиртовых нот. Послевкусие должно быть долгим и приятным.
Дополнительные советы:
- Покупайте виски в проверенных магазинах.
- Не ведитесь на слишком низкие цены.
- Перед покупкой изучите информацию о выбранном вами бренде виски.
- Используйте специальные мобильные приложения для проверки акцизных марок.
Как понять что виски испорчен?
Виски - крепкий алкогольный напиток, который имеет длительный срок хранения. Однако, существуют факторы, которые могут привести к его порче.
Признаки испорченного виски:
- Изменение цвета: Потемнение или обесцвечивание виски может быть признаком его порчи.
- Помутнение: Помутнение или образование осадка в виски говорит о его негодности.
- Неприятный запах: Прогорклый, кислый или спиртовой запах виски является признаком его порчи.
- Изменение вкуса: Горький, кислый или металлический вкус виски говорит о том, что он испортился.
Факторы, которые могут привести к порче виски:
- Неправильное хранение: Виски следует хранить в прохладном, темном месте, вдали от источников тепла и света.
- Контакт с кислородом: После открытия бутылки виски следует плотно закрывать, чтобы избежать контакта с кислородом.
- Истечение срока годности: У виски нет официального срока годности, но со временем его вкус может меняться.
Что делать, если виски испортился:
- Не употребляйте испорченный виски: Употребление испорченного виски может привести к отравлению.
- Вылейте испорченный виски: Не стоит использовать испорченный виски в кулинарии.
Что за напиток виски?
Виски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках, сообщает "Википедия".
Какой должен быть вкус у виски?
Вкус виски зависит от многих факторов:
Тип виски:
Солодовый: фруктовый, цветочный, пряный, дымный.
Купажированный: более мягкий, сбалансированный, с нотками ванили, карамели, дуба.
Бурбон: сладкий, ванильный, карамельный, кукурузный.
Ирландский: мягкий, сливочный, медовый.
В целом, вкус виски должен быть:
- Сбалансированным: ни один из вкусов не должен доминировать.
- Сложным: с множеством различных вкусовых оттенков.
- Приятным: без резких спиртовых нот.
- Согревающим: с долгим и приятным послевкусием.
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