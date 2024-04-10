Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

"Как отличить настоящий виски от подделки?" - этим вопросом наверняка задаются множество людей, которые любят пиршества и всякого рода возлияния.

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"Как понять, что виски испорчен?" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Еще классик однажды восхищался тем - мол, как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой, но вкусный виски. Портал "Алкомаг" дает несколько рекомендаций по поводу того, как подобрать правильный напиток и не купить подделку.

Как отличить настоящий виски от подделки?

Визуальные способы:

Бутылка:

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Форма: Оригинальные бутылки известных брендов обычно имеют уникальную форму, которую сложно подделать. Сравните бутылку с изображениями на официальном сайте производителя.

Качество: Бутылка должна быть из толстого стекла без дефектов, швы должны быть ровными.

Этикетка:

Информация: На этикетке должна быть четко и читабельно напечатана вся информация о продукте: название, производитель, страна происхождения, крепость, состав, дата розлива.

Акцизная марка: Наличие акцизной марки обязательно для легально продаваемого алкоголя.

Пробка:

Материал: Пробка должна быть из пробкового дерева, а не из пластика.

Логотип: На пробке часто присутствует логотип бренда.

Вкус и аромат:

Цвет: Настоящий виски имеет богатый цвет от светло-золотистого до темно-янтарного. Неестественно яркий или мутный цвет может быть признаком подделки.

Аромат: В аромате виски должны присутствовать нотки солода, дуба, фруктов, дыма, специй. Подделка может иметь спиртовой запах или запах сивушных масел.

Вкус: Вкус виски должен быть мягким, сбалансированным, без резких спиртовых нот. Послевкусие должно быть долгим и приятным.

Дополнительные советы:

Покупайте виски в проверенных магазинах.

Не ведитесь на слишком низкие цены.

Перед покупкой изучите информацию о выбранном вами бренде виски.

Используйте специальные мобильные приложения для проверки акцизных марок.

Как понять что виски испорчен?

Виски - крепкий алкогольный напиток, который имеет длительный срок хранения. Однако, существуют факторы, которые могут привести к его порче.

Признаки испорченного виски:

Изменение цвета: Потемнение или обесцвечивание виски может быть признаком его порчи.

Помутнение: Помутнение или образование осадка в виски говорит о его негодности.

Неприятный запах: Прогорклый, кислый или спиртовой запах виски является признаком его порчи.

Изменение вкуса: Горький, кислый или металлический вкус виски говорит о том, что он испортился.

Факторы, которые могут привести к порче виски:

Неправильное хранение: Виски следует хранить в прохладном, темном месте, вдали от источников тепла и света.

Контакт с кислородом: После открытия бутылки виски следует плотно закрывать, чтобы избежать контакта с кислородом.

Истечение срока годности: У виски нет официального срока годности, но со временем его вкус может меняться.

Что делать, если виски испортился:

Не употребляйте испорченный виски: Употребление испорченного виски может привести к отравлению.

Вылейте испорченный виски: Не стоит использовать испорченный виски в кулинарии.

Что за напиток виски? Виски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках, сообщает "Википедия".

Какой должен быть вкус у виски?

Вкус виски зависит от многих факторов:

Тип виски:

Солодовый: фруктовый, цветочный, пряный, дымный.

Купажированный: более мягкий, сбалансированный, с нотками ванили, карамели, дуба.

Бурбон: сладкий, ванильный, карамельный, кукурузный.

Ирландский: мягкий, сливочный, медовый.

В целом, вкус виски должен быть:

Сбалансированным: ни один из вкусов не должен доминировать.

Сложным: с множеством различных вкусовых оттенков.

Приятным: без резких спиртовых нот.

Согревающим: с долгим и приятным послевкусием.

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