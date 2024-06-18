Лучше чем из магазина: женщина показала как сделать спрей для мытья зеркал

Женщина поделилась своим способом, как очистить зеркала и стекла от пятен и сделать их блестящими с помощью подручных предметов, что есть дома почти у всех.

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Как сделать спрей для мытья зеркал - мытье зеркал без разводов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Зеркала могут быть настоящим кошмаром в соблюдении чистоты. На них попадает множество средств для волос, ухода за кожей и макияжа, которые могут загрязнить поверхность, и даже если вы используете зеркало лишь для того, чтобы проверить свой наряд перед выходом из дома, пыль все равно может стать проблемой, сообщает Mirror.

Но одна женщина нашла простой способ, как очистить зеркала и сохранить их блеск. Более того, вам не придется иметь дело с разводами на поверхности, и, возможно, вам даже не придется идти в магазин, поскольку многие уже имеют дома необходимые предметы.

Шантель Мила, которая публикует посты в TikTok под ником @mama_mila_, поделилась своим секретом в вирусном видео, в котором показала, как она сохраняет большую зеркальную поверхность своих встроенных шкафов абсолютно чистой.

видео дня

Смотрите видео о том, как сделать спрей для мытья зеркал в домашних условиях:

Все, что вам нужно сделать, это взять пульверизатор и наполнить его одним стаканом (250 мл) воды, двумя столовыми ложками белого уксуса и двумя столовыми ложками медицинского спирта. Шантель также добавила в смесь лимонное масло, чтобы придать своему моющему спрею освежающий аромат, но она отметила, что это "необязательно".

Затем она поделилась видео, на котором она распыляет смесь на зеркало и вытирает его тряпкой,

"Эта мощная смесь растворяет грязь насквозь. Благодаря спирту она быстро высыхает, придавая зеркалам блеск без разводов", - отметила она.

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