От разводов и следа не останется: 4 лучших способа хорошо вымыть зеркало

Есть несколько основных правил, которым стоит следовать. Также в этом деле помогут некоторые средства, которые у вас точно стоят на полочках дома.

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Как хорошо вымыть зеркало/ unsplash.com, ua.depositphotos.com

Вопрос, почему остаются разводы на зеркале, часто появляется у многих хозяек во время уборки дома. Так хочется вымыть все поверхности, чтобы они аж блистели, но тут коварное зеркало подбрасывает нам дополнительных проблем, ведь никак не хочет стать чистым даже после большого количества приложенных нами усилий.

Чтобы хорошо вымыть зеркало, стоит в первую очередь придерживаться следующих нескольких правил:

Сперва стоит избавиться от сильных загрязнений. Если на поверхности зеркала появились хорошо заметные пятна, их нужно убрать в первую очередь. Далее переходим к следующему этапу – сухой очистке. Стоит хорошо протереть зеркало сухой мягкой тканью. Вместо ткани подойдут также бумажные полотенца. Таким образом уберутся все разводы и остатки налета. Этот этап не стоит пропускать, ведь во время влажной уборки все остатки налета и других загрязнений еще больше разотрутся по поверхности, и избавиться от них будет труднее. Следующий этап – влажная уборка. Таким образом вы избавитесь от загрязнений, которые еще остались и не исчезли во время сухого протирания. Далее нужно насухо протертым зеркало сухой тканью, пока его поверхность не станет абсолютно чистой.

Если придерживаться таких рекомендаций, то вас больше не будет мучить вопрос, почему не отмывается зеркало.

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Как хорошо вымыть зеркало – народные средства

Есть ряд способов, как можно хорошо очистить поверхность зеркала, используя те средства, которые есть у каждого дома.

1. Эфирные масла

Если на зеркале есть заметный налет, который трудно убрать, то для его устранения можно воспользоваться эфирными маслами. Самыми эффективными будут масла лимона и чайного дерева. Нужно нанести их на пятна – для удобства можно использовать ватные палочки. Затем нужно подождать несколько минут и стереть налет с помощью бумажных полотенец.

2. Лимонный сок

Это еще один эффективный способ, как хорошо вымыть зеркало. Нужно 2 столовых ложки сока лимона развести в стакане воды. Далее смочить в этом растворе мягкую ткань и помыть зеркало. Если на поверхности есть такие загрязнения, которые не оттираются с первого раза, можно нанести на них раствор и оставить отмокать на 10-15 минут. Вместо сока лимона использовать лимонную кислоту или яблочный уксус. Пропорция этих веществ в сочетании с водой должна быть такой же.

3. Вода со спиртом

Надо 1 чайную ложку спирта или водки растворить в 1 стакане воды, намочить в этом растворе мягкую ткань и протереть зеркало. Таким образом поверхность не только будет очищена от загрязнений, но и будет иметь дополнительный блеск.

4. Сырой картофель

Картофелину нужно разрезать пополам и натереть внутренней частью грязные участки на зеркале. Далее поверхность зеркала помыть мягкой тканью, смоченной в воде.

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