Чем убрать налет от воды всего за 1 минуту: самый простой метод

Такой метод не займет много времени и не потребует усилий, но будет иметь невероятный эффект.

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Чем убрать налет от воды/ коллаж: Главред, фото: скрин

На стеклянной дверце и других поверхностях душевой кабины часто появляется налет от воды, который через некоторое время может так въесться, что отмыть его будет труднее. Кроме этого, влажная среда, которая царит в душевой кабине после каждого ее использования, является идеальной средой для бактерий и грибов. Поэтому за чистотой душевой кабины нужно тщательно следить, уделяя этой задаче особое внимание.

Если у вас дома душевая кабина именно со стеклянной дверцей или в ванной комнате есть другие стеклянные элементы, то нелишним будет знать, как убрать налет от воды в душе.

Как справиться с такой проблемой, рассказала пользовательница dianagologovets в своем блоге в TikTok, где она часто публикует различные идеи для дома и советы по уборке.

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Для использования такого способа нужны будут всего три ингредиента - лимонная кислота, сода и горячая кипяченая вода. Наносить это средство нужно кухонными губками.

"Как помыть душевую кабину, чтобы она была чистой долго? Нужно взять лимонную кислоту, пищевую соду и губки. Соду и лимонную кислоту смешать и залить кипятком. В процессе обязательно стоит использовать перчатки", - рассказала автор блога.

Смесь нанести на все поверхности душевой кабины, оставить на несколько минут и смыть водой. Более абразивной частью губки можно потереть застарелые пятна. После этого хорошо смыть водой.

"Еще один лайфхак - можно использовать ополаскиватель для посудомоечной машины. Нужно натереть им все стеклянные поверхности в ванной и после этого протереть микрофиброй насухо", - добавила автор блога.

Смотрите видео о том, чем убрать налет от воды:

@dianagologovets Делюсь с вами лайфхаком, как быстро помыть душевую кабину? Вам понадобится: ✔️ Сода ✔️ Лимонная кислота ✔️ Губки ✔️ Горячая вода Смешиваем соду и лимонную кислоту, заливаем горячей водой с помощью губки наносим на все поверхности душевой кабины. Оставляем на несколько минут. Смываем водой ? Вы уже видели, что @frekenbok_ukraine сделали губки прекрасных пастельных цветов? ? Идеально для современных минималистичных кухонь! ♬ оригинальный звук - Diana_gologovets

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой/ Инфографика Главред

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