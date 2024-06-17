Как на самом деле чистят вещи в химчистке: мастера удаляют пятна без воды

В Сети раскрыли, как мастера в химчистке выводят пятна с грязной одежды - люди поражены.

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Сколько длится химчистка одежды / коллаж: Главред, фото: unsplash

Почти каждый человек, хотя бы раз в жизни обращался к услугам химчистки, чтобы восстановить любимую блузу, джемпер или шелковое свадебное платье. Однако мало кто знает, как в химчистке на самом деле удаляют стойкие пятна, не повреждая вещи.

В социальной сети TikTok, одна женщина объяснила на видео, как работает химчистка и какие методы применяют, передает издание Mirror.

"Сегодня я узнала, что когда вы несете свою одежду в химчистку, она не промокает - так они не выводят пятна. Как вы выводите пятна, если вы не намачиваете одежду? Я так смущена и просто не понимаю - это действительно заставило меня подумать, что я на самом деле не знаю, что такое химчистка", - рассказала женщина. видео дня

Если вы все еще ломаете голову над тем, как на самом деле работает химчистка, то все очень просто. Специальные машины справляются со стойкими пятнами с помощью чистящего растворителя, который содержит небольшое количество воды или вообще ее не содержит. Эта жидкость очищает только поверхность материала, но не проникает в волокно, как вода в стиральной машине. В зависимости от вашей химчистки, вашу одежду можно освежить с помощью растворителя на основе силикона или альтернативного углеводорода.

Чем вывести пятна от клубники / Инфографика: Главред

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