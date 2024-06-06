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Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 2 лучших способа

Сергей Кущ
6 июня 2024, 10:27
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Может показаться, что покрытые жиром шкафы трудно очистить, но все зависит от метода.
Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели
Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда вы готовите еду, не только варочная панель подвержена образованию жировых отложений. Шкафы и ящики также являются потенциальными жертвами.

Может показаться, что покрытые жиром шкафы трудно очистить, но все зависит от метода. Иногда простого протирания мыльным раствором бывает достаточно, но в большинстве случаев нужно использовать "тяжелую артилерию", пишет портал Sante+.

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели?

Кухонная мебель не всегда спасается от последствий приготовления пищи. Для удаления жира можно использовать мыльную воду или средство для мытья посуды, но работают они далеко не всегда.

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Какое средство следует использовать для удаления жира на кухне? Обычная сода хороша тем, что благодаря своей легкой абразивности он может тщательно очистить большинство материалов, за исключением мрамора или кварца.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Чтобы использовать этот натуральный обезжириватель и вернуть красоту кухонной мебели, выполните следующие действия:

  1. Смочите мягкую щетку теплой водой.
  2. Смочите щетинки щетки в миске с содой.
  3. Аккуратно проведите щеткой по кухонной мебели.
  4. Протрите тряпкой, смоченной в теплой воде.

Пищевой соды должно быть достаточно, чтобы удалить жир с кухонной мебели.

Как удалить жир с деревянной кухонной мебели?

Если же на ваших деревянных шкафах появились большие жирные пятна, стоит обратиться к сильно обезжиривающему средству - белому уксусу.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Благодаря этому универсальному средству и входящим в его состав натуральным кислотам вы сможете освежить свои шкафы без остатка:

  1. Для начала смочите бумажное полотенце в разбавленном белом уксусе;
  2. Протрите жирные участки шкафа полотенцем, смоченным в уксусной воде;
  3. Оставьте белый уксус действовать примерно на четверть часа;
  4. Затем протрите проблемные места губкой, смоченной в теплой воде;
  5. Удалите остатки жира фланелью, смоченной водой.

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