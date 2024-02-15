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Вот что на самом деле происходит с одеждой в химчистке: неожиданный ответ

Юрий Берендий
15 февраля 2024, 18:44
Канадская ведущая подкаста была ошеломлена, когда поняла, что на самом деле происходит с одеждой, когда вы отдаете ее в химчистку.
Вот что на самом деле происходит с одеждой в химчистке: неожиданный ответ
Что на самом деле происходит с одеждой в химчистке - как работает химчистка / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Отдача одежды в химчистку значительно облегчает жизнь, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что на самом деле с ней происходит? В жизни есть вещи, о которых вы можете никогда не задумываться - и одной из них, возможно, является то, что происходит с вашей одеждой в химчистке.

Доверив эксперту вывести пятна или просто освежить свои особенные вещи, вы можете не волноваться, но одна женщина была поражена, когда поняла, что одежда на самом деле никогда не намокает, отсюда и название химчистки - "сухая чистка".

Ведущие подкаста Лорен Риихимаки и Джереми Льюис поделились в TikTok фрагментом своего последнего эпизода шоу Wild 'Til 9, где они обсуждали, что на самом деле происходит в процессе химчистки - Лорен призналась, что она думала, что они делают то же самое, что мы делаем дома, только "лучше", пишет Mirror.

видео дня

"Я думала, что когда вы отдаете что-то в химчистку, особенно те специальные ткани и текстуры, я думала, что они просто очень хорошо стирают вещи, потому что это то, чем они занимаются. Они и являются химчистками. Они профессионалы. Я думала, что когда ты отдаешь туда вещь, они просто знают, как постирать ее лучше, чем мы дома", - сказала она.

Смотрите видео о том, что на самом деле происходит с одеждой в химчистке:

Однако Джереми не был впечатлен откровением своей коллеги-звезды и был шокирован тем, что она только сейчас это поняла, он просто ответил: "Хорошо: "Ладно". Как подытожила Лорен: "И к моему ужасу, он остается сухим".

Однако коллеги из химчистки дали объяснение. Один из них сказал: "Ну, они не намокают от воды... они "намокают" от определенных растворителей... но поскольку это не вода, они технически остаются сухими... потому что только вода может сделать вещи мокрыми".

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