Что можно сделать из старого шланга: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

У каждого из нас в сарае или на даче валяется ненужный шлаг (или кусок от него), который, кажется, уже некуда пристроить. Но на самом деле, это нет так.
Мы нашли 3 идеи, которые будут очень полезными для каждого.
Садовый коврик
Преобразуйте старый шланг в яркий и прочный коврик для сада. Просто изготовьте кольцевую форму из шланга, закрепите концы между собой, и ваш уникальный коврик готов к использованию.
Креативные игры для детей
Старый шланг может стать отличным материалом для создания креативных игрушек для детей. Например, изготовьте кольцо для игры в бросание или создайте лабиринт для мяча.
Удобная ручка
Если вы часто пользуетесь ведрами, то наверняка обращали внимание, что их ручки часто впиваются в ладони. Шланг может решить эту проблему. Просто возьмите небольшой кусочек, продольно разрежьте его, а затем наденьте на ручку. Она станет мягкой, и переносить ведро вам будет гораздо удобнее.
Такой же трюк можно провернуть и с держаками от лопат.
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