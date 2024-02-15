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Что можно сделать из старого шланга: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

Сергей Кущ
15 февраля 2024, 15:25
Мы нашли 3 идеи, которые будут очень полезными для каждого.
Что можно сделать из старого шланга
Что можно сделать из старого шланга / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

У каждого из нас в сарае или на даче валяется ненужный шлаг (или кусок от него), который, кажется, уже некуда пристроить. Но на самом деле, это нет так.

Мы нашли 3 идеи, которые будут очень полезными для каждого.

Садовый коврик

Преобразуйте старый шланг в яркий и прочный коврик для сада. Просто изготовьте кольцевую форму из шланга, закрепите концы между собой, и ваш уникальный коврик готов к использованию.

видео дня

Креативные игры для детей

Старый шланг может стать отличным материалом для создания креативных игрушек для детей. Например, изготовьте кольцо для игры в бросание или создайте лабиринт для мяча.

Удобная ручка

Если вы часто пользуетесь ведрами, то наверняка обращали внимание, что их ручки часто впиваются в ладони. Шланг может решить эту проблему. Просто возьмите небольшой кусочек, продольно разрежьте его, а затем наденьте на ручку. Она станет мягкой, и переносить ведро вам будет гораздо удобнее.

Такой же трюк можно провернуть и с держаками от лопат.

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