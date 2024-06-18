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Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор: как его сделать

Сергей Кущ
18 июня 2024, 12:21
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Существует натуральная альтернатива магазинным средствам, которая не менее эффективно справляется с засорами.
Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор
Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы столкнулись с проблемой засорения канализации, не стоит тратиться на дорогостоящие чистящие средства, насыщенные агрессивными химикатами.

Девушка в TikTok рассказала о естественном методе прочистки стоков, в котором используются обычные бытовые продукты.

Когда ваши стоки начинают издавать резкий запах, это часто связано с неприятным скоплением остатков пищи, жиров, жира и масел, поэтому регулярная очистка просто необходима.

видео дня

Хотя рынок наводнен продуктами, которые могут похвастаться способностью очищать стоки, они могут быть дорогими и содержать агрессивные химические вещества.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Однако существует натуральная альтернатива, которая не менее эффективно справляется с засорами, и сделать это просто - достаточно соединить два ингредиента, которые наверняка найдутся в ваших кухонных шкафах.

"Просто используйте одну чашку пищевой соды и две чашки белого уксуса. Сочетание этих двух веществ также может разрушить засоры и рыхлые частицы", - посоветовала Лорен, демонстрируя, как она выливает каждое вещество в раковину. После этого умная домохозяйка быстро накрыла отверстие полотенцем и оставила его на пару минут.

Сначала Лорен спускает в слив немного лимона, утверждая, что он "отлично подходит для очистки, обладает натуральными антибактериальными свойствами и потрясающе пахнет".

В подписи к видео Лорен также дала более подробную информацию, сказав: "Очистка слива раковины с помощью пищевой соды и уксуса - это очень эффективный способ устранения небольших засоров. Сочетание уксуса и пищевой соды вызывает химическую реакцию, которая помогает разрушить засор. Лимон обладает антибактериальными свойствами и отлично подходит для очистки, а также придает удивительный аромат!"

Смотрите видео о том, как пробить засор в раковине:

@agelessbeauty44 Cleaning your sink drain with baking soda and vinegar is a highly effective way to treat minor clogs. The combination of vinegar and baking soda triggers a chemical reaction that helps break down the clog. ?Lemon is antibacterial and great for cleaning and for an amazing scent as well! #holisticwellness#holistic#kitchenhack#draincleaning♬ Bad Episode (Instrumental Cut) - Petit Biscuit

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