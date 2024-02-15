О засорах можно забыть навсегда: 4 вещи, которые нужно делать регулярно

Следуя простым советам, вы сможете предотвратить засорение труб, избежать неприятных запахов.

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Как предотвратить засорение труб / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засоры в канализации могут стать настоящей головной болью, но есть простые и эффективные способы предотвращения этой неприятности.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как избавиться от запаха из раковины: копеечное средство уберет и мелкие засоры.

Что можно залить в трубу от засора?

Пищевая сода и моющее средство: Простой трюк, используя пищевую соду и моющее средство, может стать вашим союзником в борьбе с засорами. Смешайте столовую ложку моющего средства и чашку пищевой соды в ведре с горячей водой. Регулярно промывайте трубы этим раствором, чтобы предотвратить накопление жировых и пищевых отложений.

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Уксус и пищевая сода: Этот динамичный дуэт также помогает предотвратить засоры. Просто насыпьте полчашки пищевой соды в слив, добавьте полчашки уксуса, оставьте на час, а затем залейте кастрюлю кипятка. Этот метод растворит отложения и поддержит чистоту в трубах.

Что делать, чтобы трубы не засорялись?

Установите ситечко в слив, чтобы предотвратить скопление пищевых отходов, волос и других частиц. Это простое средство поможет избежать засоров и поддерживать свободный поток воды.

Избегайте выбрасывания жира и масла в раковину. Переложите остывшие масло и жир в одноразовый контейнер и выбросьте в мусорное ведро. Это поможет предотвратить засорение труб и привлечение нежелательных вредителей на кухне.

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