Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

Что убирает сырость в квартире и доме - специалисты и опытные хозяйки поделились полезными советами.

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Откуда сырость в квартире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как остановить сырость в доме с первых раз и какие средства помогут в этом лучше всего - Главред собрал полезные советы, как бороться с повышенной влажностью в доме и квартире.

Если в помещении вы заметили необычную прохладу, странный запах, а на стенах местами появляется плесень, тод стоит немедленно бороться с влажностью в доме, ведь она может навредить здоровью человека, рассказывают специалисты.

Откуда сырость в квартире

Сырость в доме может возникнуть из-за поломки водопровода или канализации. Специалисты объяснили, что часто трубопроводные системы изнашиваются, а затем они могут разгерметизироваться и протекать. Поэтому стоит постоянно следить и проверять трубы.

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Также одной из причин сырости в доме могут стать дефекты перекрытий. Из-за неправильного обустройства крыши или подвала, в доме может появляться избыток влаги.

Часто причиной повышенной влаги в квартире могут стать сами люди. Из-за того, что помещении плохо проветривается или находится много людей в нем - это может стать проблемой. Всем известно, что тело человека выделяет влагу и пот даже во время дыхания.

Также, если в помещении часто готовят, устраивают влажную уборку, сушат или гладят одежду - это все повышает влажность в воздухе. Всегда стоит хорошо проветривать комнаты.

Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, разнообразных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чихание,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало труднее дышать.

Какое средство убирает сырость

Чтобы подсушить воздух в комнате, стоит воспользоваться осушителем воздуха или обогревателем. Однако, чтобы вывести плесень и грибок из дома, тогда стоит применить специальные средства. Чтобы обработать стены от плесени, стоит снять чистовое покрытие обои или краску, а затем тщательно обработать поверхность:

Бытовой отбеливатель можно применять в любом виде, ведь в его составе есть гидрохлорид натрия, который отлично уничтожит плесень.

Также можно использовать грунтовку антисептическую, ведь это строительный раствор, который богат фунгицидами.

Опытные хозяйки предлагают домашний метод с лимонной кислотой и уксусом. Он эффективно уничтожит плесень, однако лишь на начальном этапе ее появления.

Перекись водорода 3% отлично подойдет для обработки стен, кроме крашеных.

Специалисты поделились, что также можно разложить по комнате, где повышенная влажность, силикагель в гранулах. Благодаря своим свойствам он впитывает органические пары и лишнюю влагу в помещении.

Можно ли жить в доме с сыростью

Где есть повышенная влажность, там будет и плесень - это все очень вредно для здоровья человека. Опасные споры человек может вдыхать, а из-за этого могут развиться серьезные болезни, которые могут перерасти в хронические: аллергии, бронхит, астма, синусит, гайморит.

Чтобы уберечь свое здоровье и жилье, следует соблюдать правила ухода: регулярно проветривать комнаты и прочищать вентиляцию. Также лучше сушить одежду на улице.

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