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Только не в мусорку: мужчина показал, как сделать из новогодней елки моющий спрей

Юрий Берендий
4 января 2024, 13:08
Фанат уборки показал подписчикам, как переделать елку в дешевый и эффективный антибактериальный спрей, который подходит для всех поверхностей.
Только не в мусорку: мужчина показал, как сделать из новогодней елки моющий спрей
Как сделать из елки моющий спрей-мужчина показал, что можно делать из елки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вам повезло, что на Рождество в вашем доме стоит настоящая елка, вам может быть интересно, есть ли способы перепрофилировать рождественскую елку-и один человек поделился удобным способом превратить ее в эффективный моющий спрей.

В TikTok человек под ником @creative_explained подписал свое видео так: "вы не поверите, как это можно сделать: "вы не поверите, что можно сделать с елкой", и он был прав, поскольку многие люди в комментариях были поражены тем, что дерево, на котором когда-то висела ваша скромная коллекция безделушек, может превратиться в спрей для уборки дома сверху донизу.

Смотрите видео о том, что можно сделать из новогодней елки после Нового года:

видео дня

Он сказал:"отрежьте несколько веток от елки, немного раздавите их, возьмите герметичный контейнер, положите туда иголки, затем залейте их белым уксусом, закройте и оставьте так примерно на три недели".

Через три недели уксус должен иметь "приятный золотистый цвет", и когда это произойдет, вам нужно взять пульверизатор и"процедить в него немного жидкости". Для чего? Он объяснил: "иголки обладают антибактериальными свойствами и в сочетании с уксусом создают супер-классное дезинфицирующее средство".

Вы можете использовать его для чистки "всего" в вашем доме, и он оставляет "приятный" аромат. Он перечислил зеркала, туалеты, полы и прилавки как основные места, где можно использовать спрей.

Согласно DIY Natural, "сосна является естественным антибактериальным средством и прекрасно пахнет", поэтому ее даже можно использовать для изготовления мыла и чистки вашего дома.

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Елка новогодняя елка
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