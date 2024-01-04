Только не в мусорку: мужчина показал, как сделать из новогодней елки моющий спрей

Если вам повезло, что на Рождество в вашем доме стоит настоящая елка, вам может быть интересно, есть ли способы перепрофилировать рождественскую елку-и один человек поделился удобным способом превратить ее в эффективный моющий спрей.
В TikTok человек под ником @creative_explained подписал свое видео так: "вы не поверите, как это можно сделать: "вы не поверите, что можно сделать с елкой", и он был прав, поскольку многие люди в комментариях были поражены тем, что дерево, на котором когда-то висела ваша скромная коллекция безделушек, может превратиться в спрей для уборки дома сверху донизу.
Смотрите видео о том, что можно сделать из новогодней елки после Нового года:
@creative_explained You won’t believe what you can do with a Christmas tree.. ?? #xmas#christmastree#lifehacks#diy#cleaninghacks#cleantok#cooking#cookingtips#upcycling#wow♬ original sound - creative explained
Он сказал:"отрежьте несколько веток от елки, немного раздавите их, возьмите герметичный контейнер, положите туда иголки, затем залейте их белым уксусом, закройте и оставьте так примерно на три недели".
Через три недели уксус должен иметь "приятный золотистый цвет", и когда это произойдет, вам нужно взять пульверизатор и"процедить в него немного жидкости". Для чего? Он объяснил: "иголки обладают антибактериальными свойствами и в сочетании с уксусом создают супер-классное дезинфицирующее средство".
Вы можете использовать его для чистки "всего" в вашем доме, и он оставляет "приятный" аромат. Он перечислил зеркала, туалеты, полы и прилавки как основные места, где можно использовать спрей.
Согласно DIY Natural, "сосна является естественным антибактериальным средством и прекрасно пахнет", поэтому ее даже можно использовать для изготовления мыла и чистки вашего дома.
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