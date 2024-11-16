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Как почистить деревянные ложки: женщина в Сети показала действенный лайфхак

Юлия Закрепа
16 ноября 2024, 23:32
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Как отмыть деревянные изделия в домашних условиях, чтобы вернуть им прежний вид - Главред собрал полезные советы.
Как почистить деревянные ложки: женщина в Сети показала действенный лайфхак
Как отмыть деревянные ложки / коллаж: Главред, фото: unsplash

Многие люди неправильно чистили свои деревянные кухонные ложки, поэтому женщина в Сети раскрыла действенный метод, который поможет отлично очистить деревянные изделия.

Женщина в TikTok показала видео, как она поставила ложки в кипящую кастрюлю на плите, а вскоре вода изменила цвет на грязно-желтый - это признаки того, что посуду давно пора хорошо вымыть, говорится в материале Mirror.

Хотя женщина не была уверена в этом методе, однако попробовав его, она была очень удивлена. Прозрачная вода резко стала мутной и коричневой, когда она погружала собственные ложки в кипящую воду.

видео дня

Одна зрительница призналась, что выбросила свои деревянные ложки после просмотра видео. Однако другой подписчик предостерег людей от кипячения обработанной древесины, утверждая, что пищевые деревянные ложки изготовлены таким образом, чтобы противостоять поглощению веществ, и вы разрушите их, кипятя их.

Посмотрите видео о том, как помыть деревянные ложки:

@lulaboojenkins#stitch with @kimmyskreations Holy crap I should have done this sooner! Господи помоги мне это было мерзко #kitchen#kitchenhacks#woodenspoon#no♬ оригинальный звук - Lulaboo Jenkins

Фирма Spruce советует, чтобы предотвратить появление пятен и трещин, деревянные ложки следует мыть мылом и теплой водой после каждого использования.

"Деревянные ложки могут впитывать все виды жира и запахи, поэтому важно соблюдать распорядок уборки, если вы хотите, чтобы эта посуда служила долго. Убедитесь, что вы смываете остатки пищи сразу после каждого использования. Используйте более глубокий метод очистки водой с уксусом или перекисью примерно раз в месяц. Вы можете в любое время добавить мягкую неабразивную губку для дерзкой грязи или грязи", - говорится в материале.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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