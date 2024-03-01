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Засор исчезнет за 5 минут без использования вантуза: сантехник раскрыл секрет

Юрий Берендий
1 марта 2024, 02:47
Сантехник рассказал о способе для невероятно быстрого устранения засора раковины без вантуза.
Засор исчезнет за 5 минут без использования вантуза: сантехник раскрыл секрет
Как прочистить трубку без вантуза - как устранить засор в раковине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube

Засорение раковины раздражает, если это произошло один раз, но если эта проблема повторяется в вашем доме, это может невероятно расстраивать, особенно если у вас нет вантуза или времени стоять с ним, пока засор не будет устранен.

Этот проверенный экспертами способ от профессионального сантехника поможет разблокировать любую раковину всего за пять минут. Все, что вам понадобится для этого - обычный многоцелевой очиститель и чайник, пишет Mirror.

Эксперт, профессиональный сантехник Джеймс Чепмен объясняет, что один из самых быстрых способов прочистить засор в раковине - с помощью кристаллов соды и кипятка, без вантуза или дорогостоящего специалиста.

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"Эти многоцелевые чистящие средства также могут эффективно прочищать засоренные раковины. Начните с того, что вылейте в канализацию кипяток, затем добавьте одну чашку кристаллов соды, а затем еще одну чашку горячей воды. Подождите пять минут, прежде чем промыть канализацию еще одним чайником кипятка, чтобы тщательно ее прочистить", - отмечает сантехник.

Это должно эффективно прочистить вашу засоренную раковину, но если у вас нет под рукой кристаллов соды, есть и другие "экономные методы", которые рекомендует эксперт.

Соль и лимонный сок в сочетании могут стать отличным решением для тех, кто ищет "более естественный подход" к уборке своего дома. Чепмен советует "смешать полстакана поваренной соли с соком одного лимона, чтобы создать зернистую, кислую смесь, которая может помочь разбить засоры.

"Засыпьте эту смесь непосредственно в канализацию и оставьте ее примерно на 30 минут, чтобы кислотная реакция подействовала на грязь и засоры. После этого промойте канализацию кипятком, чтобы удалить разрыхленный осадок".

Лучше всего в этом подходе то, что он также оставит вашу раковину пахнуть восхитительной свежестью.

Вы также можете использовать пищевую соду для прочистки забитой раковины в сочетании с белым уксусом и кипятком. Просто залейте сначала горячую воду, чтобы растворить органические вещества. Затем добавьте один стакан соды в канализацию, используя воронку, если необходимо, чтобы она попала прямо вниз.

"Оставьте на несколько минут, прежде чем влить один стакан белого уксуса, дождавшись шипучей реакции, которая поможет расщепить грязь, вызвавшую засор. Вставьте пробку на место и дайте смеси подействовать около пяти минут. Наконец, вскипятите еще один чайник воды и вылейте ее в канализацию, чтобы смыть".

Чепмен также объясняет, что даже мыло для посуды и горячая вода могут "творить чудеса", когда дело доходит до разблокировки раковин, а также советует "как домовладельцам, так и сантехникам" инвестировать в сливную змейку, когда дело доходит до "прочистки стойких засоров".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская Национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газета была основана Альфредом Хармсвортом 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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