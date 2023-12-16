Женщина показала, как избавиться от плесени в ванной: лайфхак с перекисью

является распространенной проблемой в ванных комнатах, но одна експертка по уборке поделилась трюком, который поможет ее удалить и гарантирует, что она больше никогда не появится.
Зимние месяцы часто становятся настоящим кошмаром для плесени, поскольку холодный воздух на улице способствует образованию конденсата, когда теплый воздух встречается с поверхностями вашего дома, пишет Mirror.
Ванная комната - самое распространенное место в доме, где можно найти плесень из-за пара, образующегося во время принятия душа или ванны, и ее уборка может превратиться в настоящий кошмар, если не проводить ее слишком долго. Но, к счастью, одна экспертка по уборке имеет решение, которое мгновенно очистит вашу душевую кабину от плесени и гарантирует, что она никогда не вырастет снова.
Женщина по имени Кэролайн, которая публикует посты в TikTok под ником @neat.caroline, поделилась видео, в котором рассказала, что все, что вам нужно сделать, - это взять бутылку с 3% перекисью водорода и использовать ее для очистки душа.
В ролике она сказала: "Вот простой способ удалить плесень в душе. Возьмите 3% перекись водорода. Круто то, что вы можете добавить распылитель прямо в бутылку. Теперь вы просто распыляете перекись водорода на плесень, оставляете на 10 минут, а затем шероховатой стороной мочалки оттираете плесень. Затем вы промываете поверхность, и она выглядит великолепно!"
Кэролайн рекомендует повторять процесс один раз в неделю, чтобы плесень больше никогда не появлялась.
Смотрите видео о том, как избавиться от плесени в ванной комнате:
@neat.caroline How to get rid of shower mold! #fyp#mold#mildew#showertips#bathroomclean#shower♬ original sound - Neat Caroline
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