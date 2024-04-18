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Женщина показала трюк с подводкой, который поможет выглядеть моложе

Юлия Закрепа
18 апреля 2024, 23:50обновлено 19 апреля, 01:03
Визажист показала простой прием, который придаст вашим глазам более молодой и свежий вид.
Женщина показала трюк с подводкой, который поможет выглядеть моложе
Как выглядеть моложе / коллаж: Главред, фото: pexels

Первые признаки старения часто замечаются вокруг глаз. Тонкие морщины и темные круги под глазами появляются первыми, даже если женщины и наносят на лицо увлажняющие средства и макияж, чтобы скрыть эти следы.

Визажист рассказала, что есть простой прием, который придаст вашим глазам более молодой и свежий вид и занимает это считанные секунды. В своем Instagram Бет Мэллем делится полезными лайфхаками и делает обзоры на средства против морщин, шрамов и пигментных пятен. Она также показала трюк "мягкой подводки для глаз", передает издание Mirror.

"Нанесите тени от среднего до темного цвета вдоль нижних ресниц с помощью кисточки с небольшими концами. Вы можете осторожно растушевать их, если хотите получить более мягкий вид. Это придаст вам вид подводки для глаз без темной жесткой подводки, которая часто делает наши глаза меньше", - пояснила визажист.

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Бет рекомендует использовать мягкую подводку для глаз, чтобы выглядеть моложе. Темные и четкие линии под глазами сделают вас только старше. Такой макияж лишь подчеркнет морщины в области глаз, делая дряблость более заметной.

"Попрощайтесь с готической подводкой из подростковых лет и слишком драматичным smokey eyes. Всегда стремитесь к противоположному эффекту "черной подводки", а именно к тому, чтобы выразить глаза. Выберите цвет теней, который подчеркнет естественный цвет ваших глаз", - объясняют специалисты.

Если у вас голубые глаза, эксперты рекомендуют использовать медно-коричневые оттенки, а зеленые глаза выглядят ярче в сочетании со сливовыми и фиолетовыми. При рисовании этих линий также важно убедиться, что они как можно тоньше.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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