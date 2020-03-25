В кино покажут Мстители, Интерстеллар, Аватар и Начало

Мстители: Финал / Marvel

В Китае открылся ряд кинотеатров, и в прокат снова вышли сразу все 4 части Мстителей, Аватар, Начало, Интерстеллар и многие другие, сообщает The Hollywood Reporter.

Посте того, как в провинции Хубэй в Китае сняли коронавирусные ограничения, китайские кинотеатры начали понемногу открываться.

Пока у новых старых фильмов нет точных дат старта проката, однако источники THR отметили их выпустят почти сразу, как только кинотеатры получат копии.

При этом правообладатели фильмов из США получат от проката все ту же 25-процентную долю, что и обычно. Такое разделение действует с момента подписания торговой сделки между США и Китаем в 2012 году. 25% — это меньше 40-50%, которые правообладатели получают от проката в других странах, однако поскольку в Штатах и Европе множество кинотеатров закрыты, студии, вероятно, будут только рады такому источнику дохода.

Все фильмы, которые выходят в прокат получили наибольшую популярность в Китае, так что не исключено, что Аватар снова обгонит Мстителей по просмотрам.

Ранее Warner Bros выпустили Гарри Поттера в 4К для китайских кинотеатров.

Напомним, Universal создали онлайн-кинотеатр для новых фильмов, и назвали его дату открытия.

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