Китай открыл кинотеатры: Warner Bros выпустили Гарри Поттера в 4К

К открытию кинотеатров в Китае киностудия Warner Bros предоставила для показа новейшые версии фильмов.
Китай оправляется от эпидемии коронавируса, и уже открывает кинотеатры. В первую очередь китайским кинотеатрам кинокомпания Warner Bros предоставила долгожданную версию фильма Гарри Поттер и Философский камень 4К в 3Д, пишет Deadline.
Новый Гарри Поттер в 3Д в качестве 4К уже получил специальный постер для Китая, и фильм уходит на прокат в китайские кинотеатры.
WB выбрала первую часть Гарри Поттера, поскольку фильмы про юного волшебника пользуются большой популярностью в Китае и собирают кассу. Пока неизвестно, выпустят ли обновленную версию картины в других странах.
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