Китай открыл кинотеатры: Warner Bros выпустили Гарри Поттера в 4К

Гарри Поттер и Философский камень / Warner Bros

Китай оправляется от эпидемии коронавируса, и уже открывает кинотеатры. В первую очередь китайским кинотеатрам кинокомпания Warner Bros предоставила долгожданную версию фильма Гарри Поттер и Философский камень 4К в 3Д, пишет Deadline.

Новый Гарри Поттер в 3Д в качестве 4К уже получил специальный постер для Китая, и фильм уходит на прокат в китайские кинотеатры.

Гарри Поттер и Философский камень 2020 / Warner Bros

WB выбрала первую часть Гарри Поттера, поскольку фильмы про юного волшебника пользуются большой популярностью в Китае и собирают кассу. Пока неизвестно, выпустят ли обновленную версию картины в других странах.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за карантина перенесли Каннский фестиваль

YouTube из-за коронавируса вносит коррекцию в контент на своей платформе.

До этого в ЕС накинулись на Netflix из-за коронавируса.