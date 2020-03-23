Утиные истории 3 сезон дата выхода и трейлер онлайн

Утиные истории 3 сезон дата выхода / Disney

Новые Утиные истории выходят онлайн. Disney засветили часть сюжета нового сезона, и подтвердили дату выхода мультсериала.

Телеканал Disney XD опубликовал первый трейлер следующего сезона Утиных историй.

Какой-то сюжетной конкретики ролик не раскрыл, зато в нем показали, в какие приключения на этот раз затянет утят (что-то про лагерь скаутов и пародия на слэшеры) и кто появится из знакомых персонажей.

Кроме того, Скрудж повторил знаменитую сцену из еще старого мультика, только теперь не с золотыми монетами, а с талонами.

Утиные истории 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Ранее фильм Плохие парни навсегда выпустили онлайн на новой платформе Universal.